Se impone 0-3 en el Alfredo Di Stéfano y saca 13 puntos de ventaja a las blancas

El Barcelona lo tiene claro ante el posible fichaje de vuelta de Xavi Simons

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El Barça Femenino ha endosado su clásica goleada al Real Madrid. Si hace apenas cuatro días ganó 2-6 en el Alfredo Di Stéfano en la ida de cuartos de final de la Womens Champions League, este domingo se ha marchado del mismo recinto con otro contundente 0-3 que deja completamente sentenciada la Liga F, si es que no lo estaba ya.

Un resultado que confirma la supremacía blaugrana ante el conjunto blanco. Un Clásico que no tiene nada de clásico y sí de autoritario: se han enfrentado 25 veces con 24 victorias del Barça y una del Real Madrid.

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En cuestión de cuatro días, el equipo de Pere Romeu ha firmado un 2-9 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Antes, este mismo curso, le endosó un 4-0 en la primera vuelta liguera, un 0-2 en la final de la Supercopa de España y un 0-4 en los cuartos de final de la Copa de la Reina. En total, un balance de 19-2. Y el jueves, abrirá las puertas del Camp Nou para sentenciar la eliminatoria ante las blancas y picar billete a semifinales de Champions.

El partido, una vez más, no tuvo mucha historia. Duró 18 minutos, lo que tardó Ona Batlle en poner el 0-1 con un disparo que tocó en una defensora antes de superar a Misa. El Barça sentenció al inicio de la segunda mitad: Alexia hizo el 0-2 después de que Graham Hansen humillara a Yasmin y Lakrar anotó el tercero en propia puerta.

Las cuentas del Barça Femenino para ser campeón

Con este resultado, la Liga F queda más que sentenciada cuando aún restan seis jornadas y 18 puntos en juego. El Barça suma 69 puntos, 13 más que un Real Madrid que se queda en los 56, además de tener el goal average particular más que ganado.

El Barça podría ser campeón de manera matemática la próxima semana. Para ello necesita ganar al Levante Badalona en casa y que el Real Madrid no gane al Madrid CFF. Si las blancas ganan, lo tendría en su mano en la jornada posterior y sería campeón si gana al Espanyol en el derbi, siempre y cuando también haya ganado antes al Levante Badalona.