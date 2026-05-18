Diego Páez de Roque 18 MAY 2026 - 11:10h.

Hansi Flick quiere que Cancelo siga vistiendo de azulgrana

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Joao Cancelo ha completado una segunda vuelta de ensueño con el FC Barcelona. Hay quien dudaba del lateral portugués al venir de la liga de Arabia Saudí, pero demostró desde el primer día un gran nivel y rápidamente se hizo con un hueco en los onces de Hansi Flick.

Sin embargo, desde el club culé son conscientes de que, a pesar de que ha convencido al técnico alemán, será complicado retenerle en Barcelona, pues el luso sigue siendo jugador en propiedad del Al-Hilal. Aun así, en la entidad harán todo lo posible para ficharlo por dos temporadas más.

Las vías del Barcelona para fichar a Cancelo

Según ha contado el diario SPORT, el FC Barcelona esperaba que Joao Cancelo pudiese conseguir la carta de libertad del año que todavía le queda ligado al club árabe. Pero esto cada vez parece más irreal, pues su irrupción en su vuelta a Europa ha provocado un cambio en la postura del Al-Hilal que, sumado a la crisis deportiva que atraviesa el equipo y ante la posible salida de Simone Inzaghi, el conjunto saudí exige un traspaso de al menos 10 millones de euros.

Ante esta situación, el FC Barcelona ya estudia diferentes vías para conseguir hacerse con el futbolista en propiedad. Tal y como ha informado el medio catalán, la negociación con el Al-Hilal ya se ha iniciado a través del agente del jugador, Jorge Mendes, pues el Barça y Joao Cancelo ya han llegado a un acuerdo para las próximas dos temporadas.

Es por ello que desde el club están dispuestos a pagar alguna compensación económica al Al-Hilal por el traspaso definitivo de Joao Cancelo. Eso sí, esperan poder rebajar los 10 millones que pide el club saudí con la presión del futbolista y su agente.

Además, existe otra opción que se baraja en la Ciudad Condal que es incluir jugadores a modo de intercambio. Según ha contado el diario SPORT, el nombre de Marc Casadó estaba encima de la mesa, pero dependerá de la voluntad del futbolista.

Hansi Flick ha reconocido la importancia de Cancelo en este segundo tramo de la temporada. "Todos pueden ver lo que Cancelo nos ha dado en los últimos partidos. Lo aprecio mucho. Su traspaso no es fácil, pero Deco tiene que hacerlo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Es un jugador fantástico y lo aprecio mucho", comentó.

Además, la incorporación de Joao Cancelo puede terminar siendo clave en el mercado de fichajes para facilitar una salida de alguno de los dos laterales, Jules Koundé o Alejandro Balde, con los que el club podría hacer caja para reforzar otras zonas del campo.