Pablo Sánchez 18 MAY 2026 - 09:48h.

El intento del VAR para cancelar el penalti del Betis en Barcelona: "Isco es el que golpea"

Elogió la trayectoria del polaco en el Camp Nou

Compartir







El gran protagonista de la noche en el encuentro que disputaron el pasado domingo Barcelona y Betis en el Camp Nou fue Robert Lewandowski. El polaco se despedía de la que ha sido su casa durante cuatro temporadas después de confirmar que no renovaría un año más. Las lágrimas fueron inevitables por parte de un futbolista que ha dado grandes alegrías al conjunto blaugrana y a los amantes del fútbol en general.

La carrera de Lewandowski está plagada de éxitos y buena parte de ellos los cosechó en el Borussia Dortmund, club en el que comenzó a forjar su leyenda cuando desembarcó en 2010. Poco después se cruzó en el camino del Málaga en aquella recordada eliminatoria de cuartos de final de la Champions en la temporada 12/13. Un capítulo que este domingo Manuel Pellegrini, técnico del Betis y por aquel entonces del cuadro blanquiazul, se encargó de rememorar.

Lo hizo durante la rueda de prensa posterior al partido en el Camp Nou al preguntarle sobre la carrera de Lewandowski y la eliminatoria de Champions en la que el Málaga quedó apeado de la competición en el último suspiro. Pellegrino aprovechó para lanzar un dardo entre risas por los errores arbitrales de aquel encuentro de vuelta y para despedir con honores a Lewandowski por su excelente trayectoria desde aquella época hasta la actual, tras la cual ha puesto punto y final a su periplo en el Barcelona.

Pellegrini y el recuerdo de la Champions

"Partimos con ese conflictivo partido de Málaga contra el Borussia Dortmund, donde con VAR habría sido un resultado distinto. Ya Lewandowski tenía buenas temporadas, estaba empezando su carrera, ha tenido una trayectoria brillante, es un jugador de un altísimo nivel y en Barcelona lo ha demostrado durante todos estos años con su actuaciones y sus goles. Me alegro mucho por él que haya tenido esta gran despedida, se la merecía por lo que ha hecho en su carrera, en el Barcelona y en el fútbol español".