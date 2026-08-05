Gil Marín se ha tomado como un asunto personal el 'caso Julián Álvarez'

Alberto Cercós García 05 AGO 2026 - 17:15h.

El Atlético de Madrid insiste en cuál es su postura respecto al futuro de Julián Álvarez

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El 'caso Julián Álvarez' ha entrado en una nueva fase después del último movimiento del FC Barcelona. Deco se ha desplazado a Madrid para reunirse con el entorno del delantero argentino y tratar de explorar las opciones que existen para que el atacante pueda vestir de azulgrana. El Barça no da por cerrado el asunto y continúa buscando fórmulas para convencer al jugador y a su representación, pero se ha encontrado con un obstáculo que, a día de hoy, parece prácticamente insalvable: la negativa del Atlético de Madrid. La entidad rojiblanca considera a Julián una pieza fundamental de su proyecto y no contempla negociar su salida.

En este escenario, Miguel Ángel Gil Marín ha asumido personalmente las negociaciones y ha trasladado en varias ocasiones al club catalán que su respuesta es no. El Atlético entiende que el argentino tiene contrato en vigor y que cualquier intento de acercamiento por parte del Barcelona choca frontalmente con la voluntad del club. La llegada de Deco a Madrid supone, por tanto, un nuevo intento del Barça de mantener abierta una operación que se presenta extremadamente complicada. La entidad azulgrana estudia incluso incrementar su propuesta inicial, pero en el Metropolitano no parece existir margen para negociar.

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El Atlético de Madrid es inflexible con Julián Álvarez

Rubén Uría fue contundente al analizar la situación en ElDesmarque: "Se pueden reunir con Donald Trump, con el pato Donald, con quien quiera". El periodista insistió en que el delantero "tiene contrato con el Atlético de Madrid" y que Gil Marín "lleva personalmente este asunto". Según explicó, el máximo responsable rojiblanco ya le ha dicho varias veces al Barça que no, por lo que "ni la visita de Deco podría acercarle un poquito más a Barcelona". Una postura que, además, el entorno del futbolista ya conoce perfectamente.

De hecho, Uría resumió cuál es la única condición que, ahora mismo, contempla el Atlético de Madrid para dejar salir a su estrella: "490 millones de euros de cláusula o se queda". Deco pretende acompañar al jugador y a sus agentes hasta el final del proceso, pero el margen de maniobra del Barcelona parece reducido. El Barça puede insistir, mejorar su propuesta y tratar de convencer al futbolista, pero mientras Gil Marín mantenga personalmente el control del asunto, el Atlético no parece dispuesto a sentarse a negociar. El 'caso Julián Álvarez' queda así convertido en un pulso de máxima tensión entre dos gigantes del fútbol español.