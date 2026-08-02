Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 19:35h.

Julián Álvarez marca el verano del Atlético de Madrid

Giro con el futuro de Thiago Almada y el Atlético de Madrid debe decidir

Compartir







La temporada 26/27 será la 16ª de Diego Pablo Simeone al frente del Atlético de Madrid y, de nuevo, el objetivo rojiblanco es claro: sin poder prometer ganar, sí es una obligación competir por todos los títulos. El Cholo afronta esta nueva campaña con tres fichajes de momento y dos de ellos directos a un once titular en el que el argentino aún debe resolver la duda con los dos puestos en el aire y un Julián Álvarez que marca el verano del club.

Tras meses de rumores, el argentino habló durante el Mundial y pidió salir del club rojiblanco, con el Barcelona presionando por su fichaje con Arsenal o PSG también detrás. Una propuesta con la que no está nada de acuerdo la directiva colchonera y Gil Marín ya se encargó de rechazar en público al Barça y al Real Madrid cuando los blancos también ofertaron vía comunicado.

Se marche o no Julián Álvarez, el Atlético de Madrid busca un delantero centro y un destino para Alexander Sorloth y poder hacer así caja para afrontar la incorporación. Sin otro nueve y con la Araña, este partiría como titular en la delantera con Ademola Lookman al lado en su primera campaña completa como jugador del equipo madrileño.

Por detrás, Kasper Hjulmand llega directo para ocupar un puesto como titular en el centro del campo junto a Pablo Barrios y comenzar así a bajar los minutos de Koke. Giuliano Simeone y Álex Baena, que se ha reivindicado como titular en la España campeona del mundo, ocuparían las bandas en el 4-4-2 con Kang In Lee presionando para arrebatarles un puesto.

En la defensa, el Atlético trabaja para la llegada del Cuti Romero y, sin el argentino, Marc Pubill y Dávid Hancko serían los titulares en el eje de la zaga por delante de Jan Oblak. Marcos Llorente será de nuevo el lateral derecho y Álex Grimaldo llega directo desde el Bayer Leverkusen a la titularidad por el costado zurdo desplazando a Matteo Ruggeri.

PUEDE INTERESARTE Las opciones de Atlético de Madrid, Barcelona e Inter por el fichaje del Cuti Romero

El once ideal de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid 26/27

XI del Atlético: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Álex Grimaldo; Morten Hjulmand, Pablo Barrios / Koke Resurrección, Giuliano Simeone / Kang In Lee, Álex Baena / Kang In Lee; Julián Álvarez, Ademola Lookman.