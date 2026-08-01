Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 19:47h.

Arnau Ortiz suma dos goles en dos partidos de pretemporada

El Atlético de Madrid acuerda el traspaso de Ilias Kostis, asiduo en el primer equipo con Simeone

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El Atlético de Madrid ha caído derrotado este sábado por 2-1 ante el Manchester United en un encuentro en el que Arnau Ortiz ha sido la gran noticia para los rojiblancos, reclamándole un sitio a Simeone con un nuevo tanto. Tras marcarle al Getafe, el catalán ha repetido ante los Red Devils con un nuevo tanto con el que reclamarle un sitio a Diego Pablo Simeone en el primer equipo.

Tras el encuentro, en unas palabras en zona mixta rescatadas por As, el jugador ha restado importancia a su ascenso desde el filial y apuesta por seguir disfrutando y luchando hasta que llegue su oportunidad.

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Sensaciones de Arnau: "Muy bien, intentando aprovechar las oportunidades que se me den porque para los chavales que venimos del filial es una gran oportunidad y un honor representar a este club. Así que, la verdad es que muy feliz.

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Muy suelto en el frente de ataque: "Soy un jugador alegre, vertical y que me gusta ir hacia adelante. Al final, lo más importante siempre es trabajar para el equipo".

Aprovechar la oportunidad: "Creo que de eso se trata, de aprovechar las oportunidades y disfrutar al máximo este momento. Para mí, es un sueño poder estar aquí y lo más importante es disfrutar el momento y el día a día".

Hueco en el primer equipo del Atlético de Madrid: "Si te soy totalmente sincero, no le doy demasiada importancia a eso. En lo que más me centro es en el día a día, en disfrutar de estar aquí y el trabajar. Que sea lo que Dios quiera, eso no está en mis manos. Lo que está en mis manos es el trabajo diario, que eso te aseguro que no va a faltar".

Examen en entrenamientos y partidos: "Creo que no, para mí no es un examen, al revés. Lo que intento es disfrutar porque hace un año era inimaginable que yo pudiera estar haciendo una pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid. Al final se me ha dado, así que creo que sería injusto si no me permitiera el lujo de disfrutarlo".

Rebeldía tras el 2-1: "Somos el Atlético de Madrid y tenemos que ir a ganar en todos los partidos y eso hemos hecho. Creo que nos estamos preparando muy bien para el inicio de LALIGA y este es le camino a seguir".

Arnau Ortiz agradece la oportunidad de Simeone

Antes, sobre el terreno de juego, Arnau Ortiz también habló, para los medios del club, agradeciendo estas oportunidades para los canteranos.

Sensaciones tras el partido: "Al final, estos partidos nos tienen que servir para prepararnos. Creo que estamos haciendo un buen trabajo y estamos en el buen camino y estos partidos de tanto nivel al final nos ayudan a prepararnos mucho mejor".

Racha goleadora: "Contento por eso pero lo más importante siempre es hacerlo al servicio del equipo. Mejorar como equipo, no individualmente. Contento por seguir con mi racha goleadora del año pasado en el Madrileño".

Oportunidades para los canteranos: "Para nosotros, los chavales del filial, es un placer poder jugar este tipo de partidos con el primer equipo y ojalá podamos seguir teniendo minutos y preparando el inicio de liga, que va a ser muy exigente".