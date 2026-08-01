Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 17:32h.

Mbeumo remonta el gol inicial de Arnau Ortiz para el Atleti

El Atlético de Madrid acuerda el traspaso de Ilias Kostis, asiduo en el primer equipo con Simeone

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El Atlético de Madrid cayó derrotado en su segundo partido de pretemporada con un 2-1 ante el Manchester United en Estocolmo tras adelantarse por medio de Arnau Ortiz, que le pide un sitio a Diego Pablo Simeone. En la segunda parte, Bryan Mbeumo le dio la vuelta al marcador para los Red Devils aprovechando dos errores individuales que terminarían costándoles caro al equipo colchonero.

El extremo de Figueres adelantó al cuadro colchonero con un centro al que no llegó Carlos Martín y que terminaría batiendo a Tom Heaton reeditando así su tanto al Getafe en el primer envite hace unos días. El máximo goleador de la campaña pasada en Primera RFEF quiere, a sus 24 años, convencer a Diego Pablo Simeone para tener su primera oportunidad en la élite.

Arnau Ortiz jugó entre la banda y el ataque en un encuentro en el que, dependiendo de las fases, Simeone alternaba entre el 5-3-2 o el 4-4-2 o incluso el 5-4-1 con el joven canterano Jorge Domínguez pasando d el lateral derecho al puesto de central. Jan Oblak mantuvo el 1-0 al descanso y, en la segunda parte, el Manchester United remontó entre las rotaciones rojiblancas.

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Primero, Jorge Castillo cometió un inocente penalti sobre Lacey que transformó Mbeumo y el propio futbolista camerunés marcó el segundo tras un fallo de Rodrigo Mendoza en la salida y un mal despeje de Esquivel. El propio ex del Elche y Hjulmand se estrellarían contra el palo en los últimos minutos y el 2-1 no se movió ya del marcador.

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Ficha técnica del Manchester United-Atlético de Madrid

2 – Manchester United: Heaton; Yoro, Maguire (Armer, m. 72), Heaven, Shaw (Amass, m. 72); Andrey Santos (Thwaites, m. 82), Mount; Amad Diallo (Jack Fletcher, m. 46), Lacey (Zirkzee, m. 72), Dorgu (Williams, m. 72); Mbeumo (Joseph Gabriel, m. 82).

1 – Atlético de Madrid: Oblak (Esquivel, m. 46); Domínguez (Romeo Hueso, m. 60), Le Normand (Giménez, m. 46), Hancko (Dani Martínez, m. 60), Ruggeri (Arnau Sola, m. 60); Carlos Martín (Javi Boñar, m. 60), Koke (Hjulmand, m. 46), Vargas (Mendoza, m. 46), Lookman (Lemar, m. 60); Castillo (Iker Luque, m. 60) y Arnau Ortiz (Sergio Esteban, m. 60).

Goles: 0-1, m. 5: Arnau Ortiz. 1-1, m. 53: Mbuemo, de penalti. 2-1, m. 74: Mbeumo.

Árbitro: Adam Laderback (Suecia). Amarilla a Heaven (m. 50), del Manchester United.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Strawberry Arena de Solna (Suecia) ante unos 40.000 espectadores.