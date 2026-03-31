Por qué Simeone no puede convocar a Arnau Ortiz con el primer equipo del Atlético de Madrid

El delantero suma 19 goles con el Atlético Madrileño y es el máximo anotador de Primera RFEF

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Arnau Ortiz se ha convertido en la gran sensación del Atlético Madrileño. El delantero está firmando una temporada de ensueño en el filial rojiblanco, que ocupa la segunda plaza del Grupo 2 en Primera RFEF y está a sólo un punto del ascenso directo. Un jugador que, por contra, no podrá jugar esta temporada a las órdenes de Diego Pablo Simeone en el primer equipo del Atlético de Madrid.

Y es que la normativa establece que los jugadores mayores de 23 años con ficha del filial no pueden jugar con el primer equipo una vez arranque la temporada. Es decir, que Simeone sólo podría convocarle si le hacen ficha del primer equipo, algo que no va a suceder en lo que resta de curso.

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Arnau Ortiz, sin poder 'ascender' al Atlético de Madrid

Arnau tiene 24 años, por lo que no tiene opciones de debutar durante los próximos meses a las órdenes del Cholo. La única manera de 'ascenderle' sería hacerle ficha del primer equipo, algo que parece descartado teniendo en cuenta que el Cholo tiene a sus órdenes a Julián Álvarez, Griezmann, Sorloth y Lookman, cuatro futbolistas de primerísimo nivel.

La situación para el próximo curso sería idéntica. Arnau Ortiz tiene contrato con el filial hasta 2028, pero tampoco podría debutar si no le hacen ficha con el primer equipo. Y una vez que le hagan ficha con el primer equipo, no podría regresar al Madrileño.

El delantero, nacido en Figueras, llegó al segundo equipo colchonero el pasado verano procedente del Slavia Breslavia polaco a cambio de unos 300.000 euros, al que había llegado un año antes desde el Girona. Conoce de sobra el fútbol español tras haber militado en clubes como el Eldense, el Real Murcia o la Penya Deportiva. Durante el presente curso, ha disputado 27 partido con la camiseta del Madrileño en los que suma 19 goles y cuatro asistencias, siendo el máximo goleador de Primera RFEF. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, anotó un hat-trick ante el Antequera en un partido muy polémico disputado en Alcalá.