Mateu Alemany viaja a Italia por el fichaje de Éderson y aparecen las primeras cifras

Celia Pérez 31 MAR 2026 - 13:40h.

El director deportivo se reúne con el Atalanta para negociar su fichaje

El gran problema del Atlético de Madrid para el primer partido ante el Barcelona

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Aún queda mucho para que dar el pistoletazo de salida al próximo mercado de fichajes, pero es inevitable que no sean pocos los nombres que rondan la órbita del Atlético de Madrid. En las oficinas del club rojiblanco no se para, y más allá de centrar en la vista en lo deportivo en un tramo importante de la temporada, la dirección deportiva tiene un nombre marcado en rojo desde hace tiempo: Éderson.

El jugador lleva siendo pretendido desde hace tiempo y la entidad rojiblanca ha peleado por su fichaje sin cesar, aunque hasta el momento no se ha podido dar. Sin embargo, Mateu Alemany está decidido a convertir su llegada al Metropolitano en realidad el próximo verano. Tanto es así, que según publica el diario Marca, el director deportivo colchonero ha tenido una reunión con Antonio Percassi, presidente del Atalanta, en suelo italiano para tratar el futuro del centrocampista brasileño.

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Fue un encuentro en el que ambas partes empezaron a poner cifras sobre la mesa. El Atlético no quiere superar los 40 millones de euros, con variables incluidas, mientras que por parte del cuadro italiano se resisten a dejar salir a uno de sus grandes valores por menos de 50 millones de euros. Mateu lo quiere y tratará de trabajar en su llegada con la carta de que Éderson termina contrato en junio de 2027.

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Es decir, llegados verano, la venta estival, o la invernal en el último caso, son las pocas opciones que le queda al Atalanta para sacar rédito por un jugador que tiene bastante mercado y mucho futuro aún por delante.

Con todo ello, el club pone ahora ya el punto de mira en el próximo verano, en le que parece tener muy claro que en esta ocasión Éderson tiene que estar atado antes de que empiecen los movimientos.