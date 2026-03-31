Miguel Casado 31 MAR 2026 - 12:42h.

Los colchoneros ya preparan los importantes duelos que se les avecinan

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El Atlético de Madrid se ha ejercitado esta mañana en el césped del Cerro del Espino para preparar el partido del próximo fin de semana ante el FC Barcelona. Diego Pablo Simeone tan solo ha podido contar con cuatro jugadores del primer equipo debido a la convocatoria de las selecciones y las diferentes lesiones.

Koke, Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Clement Lenglet han sido los únicos 'veteranos' en una sesión llena de chicos del filial, que han rellenado el plantel para que el Atleti se pusiese manos a la obra.

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Así está la enfermería del Atlético de Madrid

La alarma más reciente en la enfermería del Atlético la hizo saltar Johnny Cardoso durante el primer partido de Estados Unidos en este parón FIFA del mes de marzo. El '5' jugó la primera parte del encuentro ante Bélgica y en el descanso fue sustituido, aunque Pochettino trató a calmar los ánimos al asegurar que su sustitución "estaba programada" por descanso.

Sin embargo, el ex del Real Betis, que aterriza en Madrid alrededor de las 13:00 horas, se someterá a pruebas médicas para comprobar si las molestias que sintió se deben a una sobrecarga o el alcance del percance es mayor, algo que preocuparía y mucho a Simeone teniendo en cuenta el calendario más próximo.

Marc Pubill ha continuado con su proceso de recuperación de forma individual, también sobre el césped. Igual ha ocurrido con Mendoza y con Jan Oblak, que ya con las botas calzadas y los guantes puestos ha trabajado junto al readaptador. Ruggeri, por su parte, se ha quedado en el gimnasio.

La maratón que se le avecina al Atlético

Simeone necesita recuperar efectivos, pues lo que se le viene al Atleti no es pequeño. Los de la capital de España tienen por delante un mes totalmente clave para la temporada, comenzando por el duelo de este finde ante los culés, que servirá como toma de contacto para la eliminatoria de cuartos de final de la Champions (8 de abril en el Camp Nou y 14 de abril en Madrid).

Entre medias, jugarán contra el Sevilla y el 18, se medirán a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, en el Estadio de la Cartuja.