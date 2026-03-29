Fue sustituido al descanso ante Bélgica y Pochettino admitió que tiene "molestias"

El gran problema de Sorloth: desaparecido desde el banquillo

Compartir







Johnny Cardoso mantiene en vilo al Atlético de Madrid. El centrocampista fue titular el sábado por la noche en el amistoso entre Estados Unidos y Bélgica, que acabó con un contundente 2-5 a favor de los belgas, pero abandonó el terreno de juego tras el descanso. Mauricio Pochettino, seleccionador del combinado americano, admitió posteriormente en sala de prensa que el jugador colchonero sufría molestias.

Según Pochettino, "el cambio estaba previsto" desde antes que comenzara el partido. "Había estado sintiendo molestias durante la semana", añadió el seleccionador. La duda, a partir de ahí, es por qué jugó como titular en un partido de carácter amistoso y sin nada en juego si arrastraba molestias durante los días anteriores.

Según recoge el diario Marca, Cardoso sólo tiene una sobrecarga. No hay lesión. En principio, no está previsto que abandone la concentración de Estados Unidos, pero todo invita a pensar que no jugará el segundo amistoso del parón, el próximo martes por la noche ante Portugal.

Las bajas y los internacionales del Atlético de Madrid

En cualquier caso, cabe recordar que Johnny está sancionado para el próximo partido liguero del Atlético de Madrid, que recibirá al Barcelona en el Metropolitano. Un duelo en el que, además, Simeone tampoco pondrá contar con Marcos Llorente, también sancionado, ni con Rodrigo Mendoza ni Pablo Barrios, lesionados. Es decir, que el agujero en el centro del campo es mayúsculo.

PUEDE INTERESARTE Los jugadores que acaban contrato en LALIGA EA Sports a final de temporada: así está la situación de los 20 equipos

Cardoso, en principio, sí estará disponible para el siguiente partido del cuadro rojiblanco, que abrirá la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League visitando al Barcelona en el Camp Nou el miércoles 8 de abril. De hecho, todo apunta a que será titular en la Ciudad Condal.

Además de Cardoso, el Atlético tiene 13 jugadores más concentrados con sus selecciones durante este parón: Llorente y Baena con España, Sorloth con Noruega, Obed Vargas con México, Giménez con Uruguay, Hancko con Eslovaquia, Lookman con Nigeria y Giuliano, Musso, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Almada y Nico González con Argentina.