Viene de una etapa exitosa como técnico en Flamengo

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El nombre de Filipe Luis vuelve a sonar con fuerza en el entorno del Atlético de Madrid, esta vez como posible entrenador de futuro. El brasileño, durante su presencia en LaLiga Futures, atendió a los medios, y dejó claras dos cosas: su admiración por Diego Pablo Simeone y que aún no ha decidido su próximo paso en los banquillos.

Filipe Luis se rinde al Atlético del Cholo

El exlateral colchonero no escatimó en elogios hacia el crecimiento del club desde su etapa como futbolista. Para él, el Atlético actual está a otro nivel.

“Es infinitamente más grande de cuando yo me fui”, aseguró, destacando tanto la gestión del club como el impacto directo de Simeone en la evolución del equipo. Filipe subrayó la capacidad del conjunto rojiblanco para adaptarse a diferentes escenarios: sólido en bloque bajo, pero también agresivo en la presión y vertical en ataque.

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Además, no dudó en mostrar su confianza en el técnico argentino de cara a los grandes retos: “Sabe gestionar el grupo, motivar y dejar todo muy claro. En semanas importantes siempre saca lo mejor”.

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Un futuro abierto… con guiño al Atlético

Cuestionado por la posibilidad de dirigir algún día al Atlético, Filipe Luis no cerró la puerta, pero tampoco quiso precipitarse: “Estoy resolviendo mi futuro”.

El brasileño explicó que, tras su retirada en 2023, no ha tenido descanso y ahora está centrado en formarse, visitar clubes y empaparse de nuevas ideas futbolísticas. Su intención es evolucionar como entrenador antes de tomar una decisión definitiva.

Tras su exitosa etapa en Flamengo, donde conquistó títulos importantes, el técnico reconoce que vive un momento de transición, abierto a oportunidades pero sin prisas por elegir destino.