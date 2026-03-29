Andrea Esteban Madrid, 29 MAR 2026 - 09:54h.

El noruego ha disputado 144 minutos en los últimos cuatro partidos

Uno de los delanteros apuntados por Simeone como recambio de Griezmann o Julián Álvarez se cae por lesión

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El momento de Alexander Sorloth en el Atlético de Madrid ha dado un giro preocupante justo cuando la temporada entra en su fase decisiva. El delantero noruego, que había sido el gran referente ofensivo del equipo en 2026, atraviesa ahora una sequía goleadora que deja un dato especialmente alarmante: no ha marcado ni un solo gol en toda la temporada partiendo desde el banquillo.

De goleador decisivo a sequía en el tramo clave

Sorloth venía de firmar su mejor versión con el Atlético, enlazando cinco goles en cinco partidos y convirtiéndose en el hombre referencia del ataque rojiblanco. Sin embargo, tras su último tanto ante la Real Sociedad, el delantero ha desaparecido de cara a portería.

Ni en la eliminatoria europea frente al Tottenham Hotspur, ni en los compromisos ligueros ante Getafe CF y Real Madrid ha logrado ver puerta. Una racha que coincide, además, con una pérdida de protagonismo en los planes de Diego Simeone.

En estos últimos encuentros, el noruego apenas ha disputado 144 minutos, muy lejos de los registros anteriores donde superaba los 70 minutos por partido y acumulaba cifras goleadoras destacadas, incluyendo un hat-trick en Champions.

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El banquillo, su gran asignatura pendiente

Más allá de la racha puntual, el problema de Sorloth tiene una raíz más profunda: su rendimiento como revulsivo. En los 21 partidos que ha comenzado desde el banquillo esta temporada, no ha logrado marcar ni un solo gol.

Un contraste evidente con el curso pasado, donde firmó 14 tantos saliendo de suplente y se convirtió en un arma clave para cambiar partidos. Ahora, sin embargo, esa capacidad diferencial ha desaparecido.

La competencia en ataque, con el gran momento de Antoine Griezmann y la recuperación goleadora de Julián Álvarez, ha relegado al noruego a un rol secundario que no está sabiendo aprovechar.

Con la Champions y la Copa aún en juego, el Atlético necesita recuperar la mejor versión de Sorloth si quiere pelear por todos los títulos.