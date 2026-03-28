Uno de los delanteros apuntados por Simeone como recambio de Griezmann o Julián Álvarez se cae por lesión

Lucas Gatti 28 MAR 2026 - 19:11h.

Joaquín Panichelli dice adiós a la temporada, al Mundial y al Atlético

Rubén Uría detalla el interés del Atlético de Panichelli y avisa con el próximo mercado: "Una lista bastante amplía"

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Joaquín Panichelli sufrió una rotura de ligamentos cruzado anterior de su rodilla derecha y estará fuera de las canchas entre seis y ocho meses. De esta manera, se perderá el resto de la temporada y no podrá continuar jugando para el Racing de Estrasburgo, de Francia ni con Argentina en el Mundial, además de esfumarse su oportunidad de llegar al Atlético de Madrid con la salida de Antoine Griezmann ya confirmada y la de Julián Álvarez en el aire.

El delantero, de 23 años, se lesionó en el último entrenamiento del seleccionado argentino, el jueves pasado en Buenos Aires. Allí, sufrió una fuerte dolencia que lo obligó a abandonar la practica entre lágrimas, para hacerse los estudios médicos correspondientes que, finalmente, confirmarían la gravedad de la situación.

Por este motivo, se perderá el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección Argentina, ya que era uno de los candidatos a integrar la lista definitiva de 26 convocados para la cita mundialista.

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A raíz de la lesión sufrida, el atacante del equipo francés deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontará un largo proceso de recuperación que lo mantendrá alejado de la competencia oficial y lo aparta de la actividad en el club y la selección.

La noticia representa un golpe duro tanto para el jugador como para el cuerpo técnico, que pierde a una de las caras nuevas elegidas para este ciclo de renovación.

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Joaquín Panichelli, descartado para el Atlético de Madrid

Producto de la lesión, Panichelli fue descartado por el Atlético de Madrid para ser uno de los posibles sustitutos de Antoine Griezmann, que se fue a Orlando City de la MLS. También, el argentino era el apuntado para reemplazar a Julián Álvarez ante una salida en el próximo mercado de fichajes.

Diego Pablo Simeone, director técnico del Atleti, lo tenía en carpeta por el muy buen presente del atacante en la Ligue 1, siendo el máximo artillero del certamen francés con 16 goles, por delante de Mason Greenwood, con 15.

Tras la salida de Griezmann a la MLS y el interés de varias potencias europeas por Álvarez, Panichelli era seguido de cerca por el Cholo Simeone por su cuota goleadora y trabajo, aunque pueda competir con Sorloth. Sin embargo, ante esta dura lesión que lo tendrá apartado de las canchas hasta finales de 2026 o inicios de 2027, el equipo colchonero irá por otro delantero centro.

El goleador, oriundo de Córdoba, Argentina, ha disputado 39 partidos con el Estrasburgo francés durante esta temporada entre todas las competiciones, superando los 2900 minutos de juego, en los que ha marcado 20 goles y ha repartido 4 asistencias.

Racing se ubica en la octava posición en la Ligue 1 con 40 puntos y pelea por achicar la brecha de seis unidades para meterse en la zona de clasificación a las copas internacionales. Además, el club francés busca el título en la Conference League que tiene a los de Estrasburgo en cuartos de final, donde se enfrentarán al Mainz 05 de Alemania.

Panichelli nació futbolísticamente en River, en donde llegó a la Reserva. Pero la falta de oportunidades en el primer equipo lo llevó a probar suerte en el Deportivo Alavés y posteriormente en el Mirandés.

Tras una lesión en julio del 2023, pasó 230 días inactivo por la operación que demandó la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda mientras militaba en el Alavés. Fue la primera dura lesión que sufrió en su corta carrera, la misma que padeció esta semana pero en su rodilla derecha con la selección de su país.

El futbolista había sido convocado por Lionel Scaloni para formar parte del plantel en una ventana FIFA de amistosos que representaba una oportunidad de consolidarse en la órbita de la Mayor.

Panichelli debutó en la primera división del fútbol español en 2023 y su rendimiento en la Ligue 1 había convencido al entrenador argentino para otorgarle un lugar entre los delanteros elegidos para esta etapa de preparación rumbo al Mundial 2026, pero su sueño de defender la casaca de su país deberá esperar.