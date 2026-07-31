Marcos Llorente responde a todo: de su retirada a su negativa a la Premier por el sol o la crisis en Ceuta

Juan Pérez 31 JUL 2026 - 14:45h.

También argumenta con bromas por qué se retirará en 2030

Cuánto gana Hacienda tras proclamarse España campeona del mundo

Compartir







La libertad de Marcos Llorente a la hora de tratar cualquier tema en entrevistas y contactos con la prensa pasa ahora al tono personal con sus fans desde redes sociales, donde no calla una. El jugador del Atlético de Madrid es capaz de analizar la polémica situación de Ceuta al tiempo que confirma por qué no jugará nunca en la Premier League, una explosión de contenido en manos de un campeón del mundo.

Marcos Llorente ha decidido aprovechar un viaje en tren a Barcelona para darle rienda suelta a sus seguidores para contestar todo tipo de cuestiones, incluso las copas que es capaz de beberse en un mismo día. Las excentricidades del internacional, criticado hace poco por beber alcohol, son conocidas desde hace meses y él no lo esconde en ningún momento, lo que le señala ante los ojos del gran público al ser capaz de responder a cuestiones en las que no entran habitualmente los futbolistas profesionales.

Una las primeras reacciones de Llorente es que su último sueño como futbolista es ganar una Champions League con el Atlético de Madrid, una afirmación que acompaña con la foto del campeonato de liga de la 20/21. En el mismo tono dentro del mercado de fichajes rechaza por completo fichar por un equipo de la Premier League: "La depresión que cogería por no ver el sol no lo compensa nada".

El lateral derecho también entra de lleno en la política para opinar sobre la situación de Ceuta tras la crisis de los inmigrantes: "tenemos que defender nuestro país de delincuentes, y sobre todo los que llevan traje y corbata". En cuanto a compañeros de profesión, Llorente confiesa que echa mucho de menos a Griezmann tras su salida a la MSL, mientras que aclara la polémica sobre el abrazo que le dio Ferrán: "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo. Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo", aclara.

PUEDE INTERESARTE El Barça recibe la denuncia del Atlético por acoso a Julián Álvarez: la RFEF abre expediente al conjunto azulgrana

En otra pregunta le tantean sobre cuántas botellas de vino bebe al día, y hace una reflexión bastante abierta donde bromea y habla sin tapujos: "Depende del día...hay algunos en que me bebo dos y otros cuatro, mi récord fue un día que me bebí 10 aunque me fui algo mareado a dormir. Es broma. La sensación en Instagram es una cosa y la realidad es otra. No sabéis cuántas personas hay detrás de cada botella, ni siquiera si es de ese día o de hace una semana", confiesa.

Pero va más allá. Llorente explica que "después del mundial he bebido más de lo normal, no tengo problema en admitirlo. No creo que vuelva a ser campeón del mundo. Tampoco tengo remordimientos, vuelvo a la rutina rápido y es parte del equilibro del que siempre hablo". Una exposición de tantas entre más de una decena de respuestas que vuelven a mostrar la libertad con la que habla de cualquier tema, ante la prensa o ante sus simpatizantes.