Redacción ElDesmarque Madrid, 19 JUN 2026 - 10:09h.

El jugador español ha transmitido tranquilidad y ha sido claro con las críticas a La Roja

Luis de la Fuente avisa con "algún cambio" en el once de España y advierte: "No se da nadie por señalado"

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La Selección Española continúa preparando el encuentro frente a Arabia Saudí de la segunda jornada del Mundial 2026 tras el empate a cero en el debut mundialista contra Cabo Verde. En medio del debate que ha generado el estreno algo descafeinado de La Roja, Marcos Llorente ha respondido a las críticas a España y ha defendido a Luis de la Fuente en una entrevista para Radio Nacional de España. El lateral del Atlético de Madrid ha dejado clara su posición ante los comentarios negativos del debut de España y ha protegido la figura del seleccionador.

El test más personal de Marcos Llorente

El jugador español no dudó en mojarse en un test de preguntas cortas y rápidas que le hicieron y ha dejado algunas respuestas llamativas. El lateral rojiblanco asegura que lo que más le ha llamado la atención del Mundial ha sido Chattanooga, la ciudad en la que se está alojando España en Estados Unidos, que el jugador de la Selección que ficharía para el Atlético sería Pedri y que el jugador más infravalorado de la convocatoria es Fabián Ruiz. Además, al final del juego, Llorente tuvo que relacionar tres palabras a tres personas distintas y el colchonero asoció a Diego Pablo Simeone con "pasión", a Luis de la Fuente con "humano" y a él mismo con '"pesado".

Marcos Llorente responde a las críticas a España

El lateral derecho de la Selección Española también respondió a las críticas que han surgido a raíz del empate a cero de España frente a Cabo Verde en la primera jornada del Mundial. "Sabemos que hay que mejorar cosas y tenemos la tranquilidad de que hemos hecho autocrítica. Si metes en la primera parte las claras que has tenido, no se hablaría de esto", dijo.

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Llorente, como ya ha demostrado en otras ocasiones, ha explicado que los comentarios negativos no le afectan. "A día de hoy no me duele nada. Me pinchas y no sangro. Lo típico, la gente se pone nerviosa y con razón. No se la quito. Cuando alguien espera mucho y no se consigue, es normal. Es normal que la gente se ponga nerviosa. Habrá gente que nos haya puesto a parir, la vida es así. No estoy preocupado", comentó.

Marcos Llorente defiende a Luis de la Fuente

Una de las figuras que más críticas recibió después del empate frente a Cabo Verde fue Luis de la Fuente y Marcos Llorente ha salido a defender la posición del técnico de la Selección Española. "Es la selección de España. No entiendo que no apoye, se haya ganado o no. Quien no apoye a Luis de La Fuente no sea de la Selección, no es español. Me llamarán facha y tal. Lo de siempre. Me da igual el titular", confesó el lateral. Los jugadores de La Roja han mostrado de manera pública que el vestuario está tranquilo y que va a muerte con el técnico riojano antes del segundo encuentro del Mundial 2026, que será este domingo 21 de junio a las 18:00h frente a Arabia Saudí.