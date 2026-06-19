Celia Pérez 19 JUN 2026 - 07:22h.

El técnico riojano da algunas claves del equipo

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Tras el tropiezo frente a Cabo Verde, España ya cuenta las horas para medirse este domingo a Arabia Saudí y poder encarrilar el inicio de este Mundial. La selección busca una victoria que les permita rencontrarse con las buenas sensaciones y para ello Luis de la Fuente armará un once que apunta a tener "algunos cambios" como él mismo ha señalado. Todos los ojos se posan sobre la presencia de Lamine Yamal y su posible entrada en el equipo titular.

El técnico navarro, durante una entrevista en El Partidazo de Cope, ha reconocido que tiene bastante claro cuál será el once elegido para el domingo, señalando que puede haber algún cambio y que ello no implica señalar a nadie. "Ahora mismo sí. Puede haber cambios. Puede haber, que no significa que señale a nadie. Esto es un equipo, una plantilla, y aquí son importantes los 26 jugadores. Cada uno va a tener su importancia y su trascendencia en la medida que vayan los partidos concurriendo. No se da nadie por señalado cuando sucede un cambio porque nos conocemos, saben cómo tomo las decisiones yo", señaló el seleccionador.

Luis de la Fuente y el estado de Lamine Yamal

Preguntado más en concreto por Lamine y si estará de inicio o en la segunda mitad, Luis de la Fuente mantiene la incógnita. "Esa es una muy buena pregunta. Habrá que valorar. Lo valoraremos del plano más de análisis. Seguramente los partidos se solucionen en los segundos 45 minutos. Los primeros 45 minutos normalmente ganas pocos partidos, pocos. Los ganas en los segundos 45 minutos. Valoraremos si nos interesa meter un poco más de marcha al principio o aprovechar la fatiga de los rivales y aprovechar esos minutos finales de Lamine que son determinantes, al igual que Nico. Valoraremos un poco cómo es el partido. Ahí tomaremos la decisión", apuntó.