Ángel Cotán 19 JUN 2026 - 00:42h.

El extremo jugó los últimos minutos del partido ante Cabo Verde

Julen Lopetegui, al Mundial con la Macarena y el Cachorro

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La Selección Española hace autocrítica y última la preparación de su segundo encuentro en el Mundial 2026. Tras el bajonazo ante la humilde Cabo Verde, los pupilos de Luis de la Fuente deberán elevar el nivel ante Arabia Saudí. Para ello, el seleccionador nacional apunta a dar más minutos a sus principales armas ofensivas: Lamine Yamal y Nico Williams. El futbolista del Athletic Club responde al riesgo de lesión.

A dos días de una nueva cita mundialista para el combinado español, el extremo de los leones tomó la palabra ante el micrófono de El Larguero de la Cadena SER. Allí, el menor de los Williams valoró sus minutos ante el cuadro caboverdiano, actualizó la información sobre su estado físico y compartió una enseñanza de su hermano Iñaki.

Nico Williams responde al riesgo de lesión con España

Al ser cuestionado por el riesgo que pudo correrse con su entrada en los minutos finales del debut español, Nico Williams respondió lo siguiente: "No. Al final hay unas pautas debido a la lesión y hay que seguirlas porque no hay que cometer ningún riesgo. Al final, el míster decidió que tenía que ser así. Si que es verdad que era por precaución, pero bueno, estoy listo para jugar, decida lo que decida el míster está bien. Esta previsto tener unos minutos, porque al final, si no tienes minutos no coges ritmo de partido".

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El atacante español también explicó cómo se encuentra físicamente en estos momentos: "Me siento bien, pero al final, los médicos te revisan todos los días, con la ecografía para saber si la lesión está bien o mal. Después del partido nos revisaron, y bueno, hay que ir poco a poco. Tampoco podemos forzar las cosas. Si fuese por nosotros empezaríamos en el primer partido, porque somos inconscientes. Estoy bien, no doy detalles".

Por último, Nico compartió una enseñanza que le ha brindado su hermano Iñaki Williams: "Ir a lo callado es mejor, mira la Eurocopa de 2024. Nadie daba un duro por nosotros y tengo la medallita en casa, se la di a mi madre. Mejor ir tranquilos, a lo bajini como diría mi hermano, pero mejor tranquilos y disfrutando".