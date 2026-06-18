Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 22:57h.

Ricardo Rodríguez fue titular; Sow y Vargas ...

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Suiza venció con comodidad a Bosnia y Herzegovina gracias a los cambios. El seleccionador suizo apostó por incluir a Rubén Vargas y Manzambi y entre ambos se repartieron los tantos. El sevillista inició la jugada del primero, marcó el segundo y asistió en el tercero. Ricardo Rodríguez y Djibril Sow también participaron. La Real Sociedad también estuvo atenta a Sead Kolasinac.

La primera mitad ofreció más brega que ocasiones. Ambos equipos lucharon por imponerse en el centro del campo y aprovecharon los desajustes del rivales para amenazar portería. Suiza propuso más, con el verdiblanco Ricardo Rodríguez sirviendo centros peligrosos, pero Dan Ndoye y Breel Embolo no estuvieron finos en los últimos metros.

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En el combinado bosnio, las esperanzas pasaban por un remate de Edin Dzeko dentro del área, pero contactó muy poco con el balón. Sorprendieron los minutos del veterano Sead Kolasinac, muy atento en defensa en el rol de lateral izquierdo e incluso soltándose en ataque. Al descanso, empate a nada y todo por decidir.

El segundo tiempo arrancó con el que hubiera sido el mejor gol de campeonato. Una chilena de Ndoye, bien atajada por Vasilj, protagonizó el primer gran aviso de la noche. El portero bosnio se enfundó el mono de trabajo y en Suiza apostaron por introducir a Djibril Sow y Ruben Vargas en busca del tanto inicial. Precisamente de las botas del extremo del Sevilla nació el 1-0. Un despeje que no fue del todo bueno acabó con una certera volea de Manzambi, otro de los futbolistas que salieron desde el banquillo.

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Suiza mejoró con las sustituciones e inclinaría aún más el partido a su lado gracias a la expulsión de Muharemovic por una clara falta sobre Embolo siendo el último hombre. Con superioridad numérica, los suizos fueron a por el segundo y lo encontraron en las botas de Rubén Vargas, quien recupera sensaciones tras una temporada muy gris en Nervión. El sevillista se quedó con ganas de más y asistió en el tercero de su selección. Quién le ha visto y quién le ve. Ermin Mahmic anotó el del honor para Bosnia, aunque Xhaka también se apuntó a la fiesta desde el punto de penalti. 4-1.

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Las notas de Suiza

Gregor Kobel [6]

S. Widmer [5,5]

Nico Elvedi [5]

M. Akanji [6]

Ricardo Rodríguez [6,5]: Buen nivel del lateral del Real Betis. Sufrió puntualmente a su espalda, pero pisó línea de fondo y sirvió centros peligrosos.

Buen nivel del lateral del Real Betis. Sufrió puntualmente a su espalda, pero pisó línea de fondo y sirvió centros peligrosos. Granit Xhaka [8,5]

M. Aebischer [4,5]

Remo Freuler [6]

Fabian Rieder [5]

Dan Ndoye [6,5]

B. Embolo [6,5]

Los cambios de Murat Yakin, seleccionador de Suiza: Rubén Vargas [8,5], Djibril Sow [6,5], J. Manzambi [9], Luca Jaquez [5] Y Cedric Itten [5].

Las notas de Bosnia y Herzegovina

N. Vasilj [5]

Amar Dedic [4]

T. Muharemovic [3]

Nikola Katic [4]

Sead Kolasinac [6,5]: En la agenda de la Real Sociedad para reforzar la defensa este verano, el veterano zaguero ocupó este jueves la posición de lateral izquierdo. En campo propio se mantuvo férreo y en campo rival llegó a soltarse gozando incluso de una ocasión de gol. Los tantos de Suiza no llegaron por su banda.

En la agenda de la Real Sociedad para reforzar la defensa este verano, el veterano zaguero ocupó este jueves la posición de lateral izquierdo. En campo propio se mantuvo férreo y en campo rival llegó a soltarse gozando incluso de una ocasión de gol. Los tantos de Suiza no llegaron por su banda. B. Tahirovic [5]

Ivan Sunjic [4,5]

A. Memic [4]

K. Alakbegovic [4]

E. Demerovic [4,5]

E. Dzeko [5]

Los cambios de Sergej Barbarez, seleccionador de Bosnia y Herzegovina: Ivan Basic [4], E. Bajraktarevic [4], Lukic [4], Hadziahmetovic [3] y Ermin Mahmic [7].