El Celta aborda una alternativa de futuro en portería: lluvia de llamadas al Real Madrid

Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 19:16h.

Diego Conde es la prioridad, pero duda por su rol con Andrei Radu

El Celta toma posición en el fichaje de Azzedine Ounahi por un cambio de cromos

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El Celta de Vigo quiere cubrirse las espaldas con Andrei Radu. El portero rumano ha completado una gran temporada bajo palos, pero sobre todo, muy intensa. Hasta cuarenta compromisos oficiales acumuló durante el pasado curso, hecho que motiva a Marco Garcés a rastrear el mercado en busca de una competencia que mejore aún más al portero titular olívico. Diego Conde es la opción que más gusta, pero también se trabaja en una alternativa codiciada.

El portero del Villarreal CF tampoco entra en los planes de Iñigo Pérez y saldrá este verano en busca de un mayor protagonismo. El club vigués, que ya se interesó en el pasado por su fichaje, tantea al guardameta madrileño con el hándicap del rol que puede ofrecerle.

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Otros equipos que buscan portero como el Sevilla FC sí cumplirían la condición que exige Diego Conde a su próximo club. Ante esta situación, Marco Garcés amplía el abanico con una opción muy codiciada en este mercado estival y que milita en el Real Madrid.

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El Celta maneja una alternativa en portería desde el Real Madrid

Según informa el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el Celta de Vigo está interesado en la incorporación de Fran González. El portero leonés, que la próxima semana cumplirá 21 años, es uno de los proyectos de futuro más interesantes del Real Madrid en portería. Rozando los dos metros de altura, este joven guardameta ya sabe lo que es debutar en LALIGA EA Sports con el conjunto blanco.

Su buen nivel en el Castilla ha motivado la llamada de un importante número de equipos en la élite nacional. Además del interés celeste, clubes como el Racing de Santander, RCD Espanyol o el citado Sevilla FC habrían trasladado su interés por el portero al Real Madrid. Y todo ello sin obviar a los equipos del extranjero que también le siguen la pista.

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El Real Madrid estaría dispuesto a buscarle una salida este verano siguiendo una fórmula ya generalizada en La Fábrica. Con contrato hasta junio de 2028, la entidad blanca se aseguraría alguna vía futura para el regreso de este prometedor guardameta.