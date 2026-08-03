Gonzalo Miró advierte de la situación que se encontrará Julián Álvarez con la afición del Atlético

Celia Pérez 03 AGO 2026 - 08:35h.

El delantero argentino regresará el 10 de agosto al equipo rojiblanco

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Cada vez queda menos para que Julián Álvarez vuelta al Atlético de Madrid. El próximo día 10 de agosto tendrá que unirse, como el resto de internacionales que disputaron la final del Mundial, al conjunto de Diego Pablo Simeone y todos los ojos se centran en su vuelta al conjunto rojiblanco. El delantero argentino se ha convertido en uno de los grandes culebrones del verano tras un Mundial marcado por sus declaraciones para salir del cuadro rojiblanco y el posterior cruce de declaraciones entre Atlético de Madrid, que cierra totalmente la puerta a una salida con destino a la Ciudad Condal, y del FC Barcelona, con Joan Laporta señalando la oferta por el jugador.

Su regreso al equipo no será fácil ante una afición, que según apunta Gonzalo Miró en El Partidazo de Cope, recibirá al argentino con pitos. "Se ha metido en un lío él solo que va a tener que solventar con la afición del Atlético de Madrid, que es que le van a pitar y tendrá que hacer el esfuerzo para cambiar esos pitos por aplausos", comenzó exponiendo el tertuliano.

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"Creo que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Yo creo que primero es un problema para el Atlético de Madrid perder en la misma temporada a Griezmann y a Julián. Yo creo que es casi imposible sustituir un jugador como Griezmann. No me quiero imaginar sustituir a los dos a la vez, en el mismo verano. No creo que el Atlético de Madrid pueda mejorar su delantera vendiendo a Julián Álvarez con el dinero que consigas por vender a Julián Álvarez. Yo no creo que puedas fichar un delantero mejor que Julián con el dinero que te den por Julián. Creo que eso es imposible", añadió.

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"Yo creo que le han llenado la cabeza de pájaros al chico. El chico se ha equivocado porque se ha puesto en el disparadero y ha reconocido una situación que no debería de haber reconocido, probablemente forzado por el Barcelona y por los representantes, se ha metido en el lío. Tendrá que cambiar esos pitos por aplausos. No creo que haya caso. No creo que el Barcelona va a llegar a hacer en ningún momento ninguna oferta que el Atlético de Madrid vaya a aceptar", añadió.