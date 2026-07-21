Celia Pérez 21 JUL 2026 - 18:11h.

Los internacionales se van de vacaciones tras la disputa de la final

Julián Álvarez sufre un nuevo giro en el Atlético de Madrid y el Barcelona cambia el tiro

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El Atlético de Madrid sigue adelante con su pretemporada 2026. Diego Simeone encara un año más al frente del conjunto rojiblanco, aún sin buena parte de sus hombres y pendiente de un mercado en el que Mateu Alemany tiene tareas pendientes. Es inevitable que con el Mundial ya finiquitado con la victoria de España, los clubes comiencen a mirar la vuelta de sus internacionales y en particular el conjunto rojiblanco, que ha contado con hasta diez hombres en la final de este domingo en Estados Unidos. Y uno de ellos acaparando todos los focos sobre el resto con su futuro: Julián Álvarez.

Tanto él como Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nico González han representado a España y Argentina en la gran final de Nueva York y ahora tendrán unos días de vacaciones antes de volver para ponerse a las órdenes del Cholo. Según cuenta el diario Marca, los jugadores disfrutarán ahora de tres semanas de descanso y regresarán a los entrenamientos el lunes 10 de agosto.

Especial interés centra el caso de Julián Álvarez, que tras un Mundial marcado por sus declaraciones para salir del cuadro rojiblanco y el posterior cruce de declaraciones entre Atlético de Madrid, que cierra totalmente la puerta a una salida con destino a la Ciudad Condal, y del FC Barcelona, con Joan Laporta señalando la oferta por el jugador, todo los ojos se centran en su vuelta al conjunto rojiblanco.

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Su jugada para forzar la salida, al declarar en una zona mixta que quería "cumplir un sueño", ni ha sentado bien ni ha servido para mover de su posición al club rojiblanco por lo que todo está pendiente de la postura del futbolista una vez finalicen sus vacaciones: si forzar hasta el final para tratar de jugar en el FC Barcelona.