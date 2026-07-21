Tres futbolistas no llegaron a debutar y hay varios que quedan señalados

Julián Álvarez sufre un nuevo giro en el Atlético de Madrid y el Barcelona cambia el tiro

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El Atlético de Madrid podía presumir de ser el equipo con más jugadores en la final del Mundial 2026. Diez en total en un torneo al que llevó a 12 futbolistas en un principio, que se convirtieron posteriormente en 13 con el fichaje entre medias de Álex Grimaldo. Son datos para presumir y para elevar la cabeza desde un punto de vista global, pero no tanto desde lo individual. Y es que entro esos 13 futbolistas, hay cuatro que prácticamente no jugaron y varios que han rendido por un nivel debajo del esperado.

Una vez acabo el Mundial, en ElDesmarque aprovechamos la ocasión para poner nota y evaluar la actuación de los jugadores atléticos durante el torneo. Y la realidad es algo cruel: sólo tres futbolistas consiguen superar el aprobado.

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Las notas del Atlético de Madrid en el Mundial 2026

Álex Baena (7): arrancó como suplente y se convirtió en fijo en los esquemas de Luis de la Fuente. Fue creciendo con el paso de los partidos en una España campeona y acabó el torneo con un gol y una asistencia. En clave Atleti, la mejor noticia del Mundial.

Marcos Llorente (5): arrancó como titular, pero Pedro Porro acabó arrebatándole el sitio en el lateral diestro. No consiguió mostrar toda su polivalencia y su recorrido durante los tres partidos en los que tuvo minutos.

Marc Pubill (SC): si hace un año, cuando estaba en Almería, le dicen que va a ser campeón del mundo con España y debutando como central, no se lo habría creído. Sólo jugó unos minutos ante Austria.

Álex Grimaldo (SC): de los pocos jugadores españoles que no llegó a debutar en todo el torneo.

Giuliano Simeone (4): es difícil evaluar su paso por el campeonato. En los seis primeros encuentros sólo jugó 71 minutos ante Jordania, sin destacar demasiado. De repente, fue titular en la semifinal ante Inglaterra, con mucho trabajo defensivo pero poca proyección ofensiva. En la final entró al campo en el 70'... y quedó señalado en gol de España, perdiendo la marca a Ferran. Cubarsí evitó que generara el gol del empate en el descuento.

Julián Álvarez (4): a lo mejor lanzar un órdago a su club en pleno torneo no era la mejor idea. Suplente en los dos primeros encuentros, pues venía de lesión, dejó actuaciones paupérrimas ante Jordania, Cabo Verde y Egipto, ya como titular. Marcó un golazo decisivo ante Suiza en cuartos... y nada más. Desapercibido en la semifinal ante Inglaterra, completamente desaparecido en la final ante España.

Nico González (4): participó en siete de los ocho partidos y fue titular en dos, final incluida, pero generó bastante poco en ataque. Una sola asistencia ante Argelia en el partido inaugural como aporte ofensivo. Scaloni le utilizó como revulsivo desde la banda, pero sólo destacó en el juego aéreo.

Nahuel Molina (3): a ningún aficionado colchonero le pilló por sorpresa la acción decisiva del torneo en la que Nico le ganó la espalda. Antes, en semifinales, ya había quedado muy señalado cuando Anthony Gordon hizo lo propio en el gol de Inglaterra, lo que provocó que fuera suplente de inicio ante España. Para colmo, acabó soltando un puñetazo a Rodrigo nada más acabar el Mundial. Todo mal.

Thiago Almada (2): sorprendió verle como titular en toda una Argentina tras su pobre curso con el Atlético. Salió de inicio en tres de los cuatro primeros encuentros, pero su aportación ofensiva fue prácticamente nula: 0 goles, 0 asistencias. Pasó de titular a casi olvidado: sin minutos ante Egipto, 30 minutos de prórroga ante Suiza, sin minutos ante Inglaterra y sin minutos ante España.

Juan Musso (SC): no llegó a debutar con la Albiceleste.

Alexander Sorloth (3): a favor del noruego hay que decir que le tocó jugar como extremo derecho, una posición en la que, evidentemente, no estaba nada cómodo y desde donde no podía potenciar sus cualidades, sino más bien lo contrario. Sustituido al descanso en los octavos ante Brasil y señalado en la derrota de cuartos ante Inglaterra tras errar un contragolpe clarísimo junto a Haaland. Ni un solo gol.

Obed Vargas (5): tuvo minutos en tres de los cinco partidos de México durante el torneo. Cumplió, sin más.

José María Giménez (SC): llegó lesionado a la concentración de Uruguay y no llegó a disputar ni un minuto en el estrepitoso fracaso de su selección.