Pablo Sánchez 30 JUN 2026 - 16:33h.

Luis de la Fuente confirma la posible sorpresa con Álex Grimaldo: "Es una opción"

El club anuncia las múltiples posiciones en las que puede jugar

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Álex Grimaldo ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero hizo oficial uno de sus deseos del verano para las próximas cuatro temporadas. En su anuncio, la entidad desveló las múltiples posiciones en las que puede defenderse el exjugador del Bayern Leverkusen, entre las que destaca el lugar de Antoine Griezmann, quien se marchó tras el final de temporada rumbo a la MLS.

Grimaldo llega al Atlético de Madrid hasta el próximo 30 de junio de 2030. El club, a través de sus vías de comunicación, anunció las numerosas posiciones en las que Grimaldo puede defenderse. Entre ellas destaca la posición de un Antoine Griezmann que deja huérfano un puesto hasta la fecha bien reforzado.

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El comunicado del Atlético

El Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen han llegado a un acuerdo para el traspaso de Alejandro Grimaldo, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030. Polivalente lateral zurdo que también puede ocupar las demarcaciones de carrilero, interior e incluso, mediapunta, destaca por su técnica y por su visión de juego, que le permiten contribuir en ataque marcando y asistiendo con facilidad.

Nacido el 20 de septiembre de 1995 en Valencia, Grimaldo se formó en las categorías inferiores del Atlético Vallbonense, del Valencia CF y del FC Barcelona, desde cuyo filial fue fichado por el Benfica en diciembre de 2015. Con la camiseta del club lisboeta disputó 303 partidos, anotó 27 tantos y brindó 66 pases de gol durante siete temporadas y media, a lo largo de las cuales conquistó cuatro Ligas, tres Supercopas, una Copa y una Copa de la Liga en Portugal.

En verano de 2023 se incorporó al Bayer Leverkusen, cuya elástica defendió en 145 ocasiones. Autor de 30 goles y 45 asistencias vistiendo la rojinegra, fue pieza clave en la histórica consecución del doblete Bundesliga-Copa por parte del cuadro alemán en el curso 2023/24 -en el que también alcanzó el subcampeonato de la UEFA Europa League-, así como en la victoria en la Supercopa de Alemania en el arranque de la siguiente campaña.

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Internacional en categorías formativas con la selección española, en 2012 fue campeón del Europeo sub 19, llevándole su progresión a debutar con la absoluta el 16 de noviembre de 2023. Lo hizo en un triunfo de España por 1-3 en Chipre en partido de clasificación para la Eurocopa 2024, la cual también disputó y ganó hace dos veranos. Un éxito que actualmente aspira a reeditar en el Mundial 2026.