El Atlético de Madrid pone 55 millones y ya tiene dos fichajes cerrados, pero necesita cinco más

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El Atlético de Madrid empieza a cubrir sus urgencias en el mercado de fichajes. Todas las miradas están centradas en el Mundial, pero el equipo rojiblanco arrancará la pretemporada dentro de poco más de dos semanas. Lo hará con muchísimas ausencias en clave internacional, claro, pero perfilando ya sus primeros movimientos: dos salidas confirmadas y dos llegadas cerradas a cambio de 55 millones de euros.

Los dos fichajes cerrados del Atlético de Madrid

El primer fichaje cerrado será Álex Grimaldo. El Atlético llegó a un acuerdo con el Bayer Leverkusen este mismo miércoles y la operación se cerrará por un total de 20 millones de euros entre fijos y variables. El propio jugador confirmó las conversaciones entre los dos clubes y todo apunta a que se hará oficial cuando termine el paso de España por el Mundial.

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El segundo es algo más complejo, pero también es importante: Kang In Lee. Según informa el periodista Matteo Moretto, el jugador ya aceptó la oferta del Atlético, que aún negocia la cifra definitiva con el PSG. En París quieren darle salida y, a falta de los últimos flecos, todo apunta a que la operación rondará los 35 millones de euros.

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Seis fichajes más en dos semanas

Se fue Antoine Griezmann, se marchó Nico González a la espera de volver a negociar por su futuro. Y se esperan más salidas. Sorloth está cerca de marcharse a la Juventus y Julián Álvarez ya ha dejado claro que quiere cambiar de aires, a la espera de encontrar un club que de verdad abone la cantidad que pide el Atlético, que es quien tiene la sartén por el mango. Además, habrá que ver qué sucede con futbolistas como Lenglet, Giménez o Thiago Almada, que también están en la rampa de salida. Y no son los únicos.

Lo que sí parece claro es que el Atlético necesitará más refuerzos. Si se confirman las salidas de Sorloth y Julián, unido al adiós de Griezmann, estará obligado a armar una delantera completamente nueva. Y de momento no han surgido grandes nombres, más allá del interés en Gyokeres.

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Además de Grimaldo en el lateral zurdo y Kang In Lee como extremo regateador, el Atlético busca en el mercado un central, al menos un centrocampista y los mencionados sustitutos de Griezmann, Sorloth y Julián, que no es poco. Y todo ello sin contar los posibles sustitutos de más posibles salidas. Mucho trabajo por delante cuando resta poco más de mes y medio para que comience la temporada 2026/2027.