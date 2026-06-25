Así va la salida de Alexander Sorloth: el visto bueno y la cifra que separa a Atlético y Juve

Celia Pérez 25 JUN 2026 - 12:36h.

La vecchia signora está detrás de los pasos del delantero noruego

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El Atlético de Madrid afronta un verano de lo más movido e incierto con el futuro de algunos jugadores. Especialmente con Julián Álvarez, que ha mostrado públicamente su deseo de abandonar el club rojiblanco, y también con Alexander Sorloth. A pesar de que el delantero noruego no ha querido posicionarse públicamente, señalando que no tiene nada que decir, lo cierto es que el interés de la Juventus está vivo y que incluso él habría dado el visto bueno para su traspaso.

Sorloth desea un protagonismo en el campo mayor del que ha tenido en los dos cursos completos en el Atlético de Madrid y para ello vería con buenos ojos una salida con destino a Italia. Tanto es así que según cuenta el diario AS, el ariete habría dado el ok para su fichaje tras haber mantenido conversaciones con Spalletti, además de sus agentes con el club italiano. Incluso el acuerdo estaría ya encarrilado y por el que firmaría hasta 2029, con opción de otro más, a cambio de de cuatro millones netos por año.

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El principal escollo es el acuerdo entre clubes, mientras que el Atlético quiere una cantidad que ronde los 35 o 40 millones de euros, en la Juventus querrían cerrar la operación por algo menos, unos 25 millones de euros fijos más cinco en variables. A pesar de que los contactos entre los clubes es fluido, está costando llegar a un acuerdo. En todo este escenario aparece también el Nápoles, que busca delantero y se encuentra muy atento a su situación.

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En el fútbol todo puede cambiar en cuestión de segundos, pero todo hace indicar que el futuro de Alexander Sorloth está lejos del Metropolitano. Lo que sí parece estar bastante claro que no será hasta después de la cita finalista cuando se aclare definitivamente su situación.