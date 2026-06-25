Redacción ElDesmarque 25 JUN 2026 - 11:29h.

McDonald’s abre un nuevo restaurante en el Paseo de los Melancólicos rindiendo homenaje a la historia del barrio, al estadio y a su gente

El aficionado que se tatuó el Vicente Calderón porque nunca pudo ir: “Veía los partidos como si estuviese allí”

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Hay lugares que no se olvidan. Espacios que trascienden su propia arquitectura para convertirse en memoria colectiva. Hoy, en el Paseo de los Melancólicos, donde durante décadas latió el corazón de tantos aficionados, McDonald’s, de la mano del franquiciado Benito Sagredo, abre un nuevo restaurante con un propósito claro: reconciliar pasado y presente, y devolverle su sitio a quienes lo hicieron grande.

Como elemento central del homenaje, se han recuperado dos asientos originales del Vicente Calderón que se integrarán en el espacio como un photocall único. Un lugar donde vecinos, amigos y generaciones enteras podrán volver a sentarse, revivir recuerdos y reencontrarse con una parte de su historia. Un pequeño rincón que conecta el ayer con el hoy, y que invita a seguir construyendo nuevas historias. McDonald’s devuelve estos asientos a la calle donde hicieron historia.

La inauguración se convierte en mucho más que la apertura de un nuevo establecimiento es un gesto simbólico hacia un barrio y sus vecinos, un homenaje a quienes vivieron, celebraron y sintieron cada momento en el antiguo estadio. Marcada por un ambiente festivo cargado de orgullo local llenará la mítica calle de energía, música, cervezas Mahou, y por supuesto productos de la McDonald’s. Un espíritu de celebración que evocará los días de partido, cuando el barrio vibraba al unísono.

Con esta apertura, los restaurantes McDonald’s de la Organización Sagredo, de la mano de la agencia TBWA, refuerzan su compromiso con la integración en los entornos locales, apostando por iniciativas que respetan la identidad de los barrios y conectan con las personas desde lo emocional.

Porque hay ubicaciones que son mucho más que una dirección: son historia viva. Hoy, el Paseo de los Melancólicos suma un nuevo capítulo. Uno que no sustituye al pasado, sino que lo reconoce y lo celebra.