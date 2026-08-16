Ángel Cotán 16 AGO 2026 - 13:50h.

Las cámaras captaron un momento de mucha tensión en el banquillo

Mariano Díaz explica su rabia en la celebración con el Alavés y lo mal que lo ha pasado: "Empezamos de nuevo"

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El Deportivo Alavés inauguró LALIGA EA Sports 2026/27 con una victoria incontestable ante un Getafe CF que se quedó con diez futbolistas. Todos los focos del encuentro los acaparó Mariano Díaz. El delantero, tras muchos años en el ostracismo, participó en los tres goles babazorros con dos asistencias y un tanto que provocó los elogios de Quique Sánchez Flores.

El técnico compareció en los medios tras conseguir los tres puntos del curso y analizó el rendimiento del delantero, así como abordó el mal trago psicológico que vivió la pasada temporada. Además, Sánchez Flores respondió a su 'pelea' con Ángel Pérez.

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Las palabras de Quique Sánchez Flores en el Deportivo Alavés

El buen rendimiento de Mariano Díaz. "Muy importante. Lo más importante de los jugadores es que quieran, que es muy importante. Que estén listos físicamente, que estén preparados, que él lo está. Y luego que él entienda que en el fútbol el pasado es historia, que el futuro es un misterio y que el presente es un regalo. Si él con eso se queda en aprovechar y enfocarse en lo que pase cada día, escribirá una nueva historia en su avatar personal".

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El peor momento psicológico del delantero. "Bueno, yo estoy seguro de que ha pasado un momento de mucha oscuridad para el propio Mariano Díaz. Estoy convencido de que no querría haber pasado por esas doce jornadas en las que estuvimos en una sensación de mucho letargo y de mucha inacción. Yo lo que espero para él es que se agarre a la cantidad de cosas que le pueden pasar positivas y que dependen de él. Yo estoy convencido de que, si tenemos a un Mariano Díaz en una muy buena versión, el Alavés, como club o como equipo, en realidad no seríamos capaces de tener un Mariano Díaz al 100% a nuestra disposición. No entraría en nuestras posibilidades de mercado. Lo tenemos, vamos a sacarle el máximo y que nos pueda dar una grandísima versión. Esta es la intención. Luego las temporadas son muy largas y él tiene que seguir apostando".

La 'pelea' con Ángel Pérez en el Alavés. "Hoy lo quiero más que ayer. Ángel Pérez, después del momento que hemos tenido, lo quiero más que ayer. Él lo sabe, ya se lo he dicho".