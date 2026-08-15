Celia Pérez 15 AGO 2026 - 22:02h.

El delantero fue el gran héroe en la victoria del cuadro babazorro

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El Alavés ha arrancado la temporada con un valiosísimo triunfo frente al Getafe. El cuadro de Quique Sánchez Flores goleó y lo hizo gracias a la gran actuación de Mariano Díaz. El ariete fue autor del 0-2 y repartió las otras dos asistencias en la goleada de su equipo en Mendizorroza. Una tarde de gloria en la que acabó siendo el gran héroe ovacionado por la afición y sus propios compañeros.

Les costó anotar el primero, pero cuando Nahuel Tenaglia lo consiguió de cabeza en el 73' y cuando el conjunto azulón se lanzó a por el Getafe en la recta final, dos obras de arte de Mariano Díaz y Mikel Rodríguez pusieron el broche a la fiesta en el estadio alavesista.

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Fue en el descuento cuando llegó el golazo de Mariano. En una contra en la que encara a Sazonov, pero su disparó topó en el georgiano. El rechace le vuelve a caer y de primeras se saca un derechazo que supera a David Soria por toda la escuadra. Fue la guinda a un partido en el que además dio dos asistencias y provocó la rápida reacción de las redes sociales. Solo el transcurso dirá si Mariano está de vuelta o no, pero lo cierto es que su inicio en este primer partido del Alavés ha desperado la esperanza de un buen número de aficionados, entre los que tampoco ha faltado las bromas.

Cientos de usuarios comentaron sin tapujos el gran partido de Mariano Díaz. "Acabo de ver un golazo por la escuadra de Mariano en pleno 2026. Llevo 3 minutos delante de la tele sin pestañear", "Mariano is back. Quique Sánchez Flores es un genio" o "El fútbol a veces es surrealista. MARIANO NAZARIO Y LÍDERES", son algunas de las frases que recorren esta noche la red.

Las redes sociales arden con el partido de Mariano Díaz