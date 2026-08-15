Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 18:26h.

Así arrancan LALIGA Quique y Bordalás

El Big Data predice LALIGA EA Sports 26/27 con el nuevo campeón, subidón del Athletic y palo al Dépor

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La jornada 1 de LALIGA EA Sports echa a andar en Mendizorroza con el partido entre el Deportivo Alavés y el Getafe CF con el que los dos equipos, que aún tienen deberes por hacer en el mercado de fichajes, quieren arrancar la competición con una sonrisa. Con esos parches aún por subsanar en la plantilla, Quique Sánchez Flores y José Bordalás tienen confirmadas estas alineaciones ante sus respectivos exequipos.

En el Alavés, Quique mantiene su esquema con tres centrales y dos delanteros que, en esta ocasión, serán Toni Martínez y Aitor Mañas después de los problemas físicos que han impedido a Lucas Boyé llegar al 100% al encuentro pese a entrar en la lista. Por detrás de ellos, Denis Suárez acompañará finalmente a los dos fijos, Pablo Ibáñez y Antonio Blanco.

En la zaga, Ville Koski formará de inicio en el eje de la zaga junto a Nahuel Tenaglia y Jonny Otto con la esperanza de ser más importante en esta campaña. Ángel Pérez y Abde Rebbach formarán en los carriles diestro y zurdo, respectivamente, con Antonio Sivera en portería en un once sin ninguno de los fichajes de este verano.

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Por parte del Getafe, José Bordalás también apuesta por un esquema con tres centrales donde Zaid Romero, ya en propiedad, formará al lado de Abdel Abqar y Djené con Kiko Femenía y Davinchi en los carriles y David Soria un año más en la portería. Mojica aún no está disponible por una sanción que arrastra desde la temporada pasada, así como los lesionados Juanmi y Christantus Uche.

En el centro del campo, Orel Mangala formará en el doble pivote junto a Mario Martín buscando que no se note demasiado las salidas de dos hombres clave como Luis Milla y Mauro Arambarri. Andrés García, que llega procedente del Aston Villa jugará por delante junto a Ramón Terrats con Martín Satriano en punta de ataque.

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Alineaciones confirmadas del Alavés-Getafe

XI del Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Toni Martínez, Aitor Mañas.

XI del Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Abdel Abqar, Djené Dakonam, Zaid Romero, Davinchi; Orel Mangala, Mario Martín, Andrés García, Ramón Terrats; Martín Satriano.