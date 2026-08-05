Redacción ElDesmarque Madrid, 05 AGO 2026 - 13:14h.

El conjunto babazorro ha sufrido pocas bajas que afecten al once ideal y ha mantenido a los pilares principales del proyecto

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Cuenta atrás para el estreno del Deportivo Alavés en LALIGA EA Sports. El conjunto babazorro jugará el primer partido de la competición el próximo sábado 15 de agosto a las 19:30 horas (horario peninsular), recibiendo en Mendizorroza al Getafe CF. Para afrontar este primer envite, Quique Sánchez Flores será continuista con la estructura y el esquema (5-3-2) que hizo que el equipo vasco se salvara la campaña pasada y, salvo la llegada de algún refuerzo o la salida de jugadores, este será el bloque que luchará por lograr el objetivo principal de la temporada: la salvación.

El club babazorro se ha movido poco en este mercado estival, pero si que, obviando los jugadores que volvían de cesión, ha sumado dos incorporaciones para elevar el techo competitivo de la plantilla. Uno de ellos es el extremo Miguel Rodríguez, jugador formado en la cantera del Celta de Vigo que llega procedente del FC Utrecht, y Mikel Rodríguez, por quien el Alavés ha adquirido el 50% de sus derechos a la Real Sociedad.

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Respecto al once ideal, la portería tiene nombre y apellidos: Antonio Sivera. El valenciano, fijo para todos los entrenadores que han pasado por el Alavés, será el guardián de la meta una campaña más. La línea defensiva estará formada por cinco hombres. Los centrales serán Nahuel Tenaglia, buque insignia y uno de los jugadores más destacados del conjunto vasco la temporada pasada, Ville Koski, que se incorporó ayer a los entrenamientos después de superar un traumatismo y Jonny Otto. En esta posición podría llegar Manu Lama, central del Granada. Para los costados, Ángel Pérez ocupará el carril derecho, mientras que en la banda izquierda se mantiene un pulso abierto entre Youssef Enríquez y Abde Rebbach.

La sala de máquinas estará muy bien resguardada con un 'trivote'. El líder, si no sale del club en este mercado de fichajes, será Antonio Blanco y estará escoltado por Pablo Ibáñez y uno entre Carles Aleñá y Denis Suárez. El Alavés es uno de los clubes que está interesado en Adrián Liso que, pese a ser delantero, podría llegar a ocupar la posición de tercer centrocampista como ya hizo en el Getafe.

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En la delantera Quique Sánchez Flores no tiene dudas y apostará por la dupla de ataque que le dio la salvación al Deportivo Alavés la campaña anterior: Toni Martínez y Lucas Boyé. El delantero español marcó 18 goles el curso pasado (14 de ellos en LALIGA EA Sports) y hará pareja con Boyé, que aunque una lesión le mantuviera fuera de los terrenos de juego en la fase final del campeonato, fue muy importante para que el conjunto vasco lograra el objetivo. Para esta demarcación, el equipo babazorro se ha interesado en la cesión de Enes Unal, ex del Getafe y actual delantero del Bournemouth.

El posible once del Deportivo Alavés para la temporada 26/27

XI del Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abde Rebbach / Youssef Enríquez; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carles Aleñá / Denis Suárez; Toni Martínez, Lucas Boyé.