Pablo Sánchez 27 JUL 2026 - 23:39h.

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Julen Jon Guerrero ha comenzado una nueva etapa en su carrera futbolística, quizá la más especial hasta la fecha. Tras una corta e insuficiente etapa en el filial del Getafe, el mediocentro de 22 años ha firmado por el Estepona y jugará junto a su padre, una de las piezas más importantes del conjunto costasoleño. Este lunes ya tuvo la oportunidad de estar junto a sus nuevos compañeros.

El club anunció su fichaje para un nuevo proyecto en Segunda RFEF después de lograr una heróica salvación tras levantar 14 puntos en la clasificación en la segunda vuelta del campeonato y rematar la faena en el playout frente al Real Madrid C. Para esta nueva etapa en la cuarta categoría del fútbol español, el Estepona se lleva al pequeño Julen Jon, quien tendrá la oportunidad de seguir creciendo junto a su padre.

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El club anunció su fichaje de la siguiente forma a través de sus redes sociales: "Julen Jon Guerrero, nuevo futbolista del Estepona. Formado en la cantera del Málaga y el Real Madrid, el futbolista de 22 años cuenta con experiencia en Primera Federación, Segunda Federación y en clubes como la Roma, el Alavés o el Getafe. Juventud, talento y calidad para el ataque rojillo. Bienvenido al Estepona".

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Las primeras palabras de Julen Jon tras su fichaje

Con estas declaraciones comienza la etapa de Julen Jon en el Estepona: "En el Colegio San José de Estepona el mejor momento del día era el recreo. Todo empezó ahí jugando la liga escolar. Sin darme cuenta aquellos partidos fueron el comienzo de un sueño, un sueño que me ha permitido vivir momentos inolvidables. Ahora ha llegado el momento de volver a Estepona, el momento de defender esta camiseta con la ilusión de aquel niño que solo queria que llegara el recreo. Vamos Estepona".