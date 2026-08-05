La última y clara petición de García Plaza en el mercado de fichajes

Pepe Jiménez Sevilla, 05 AGO 2026 - 13:14h.

El técnico confía en el último mes de mercado para completar la plantilla

Luis García Plaza elige a Kike Salas como capitán del Sevilla

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Tan directo y sencillo como de costumbre. Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios oficiales de la entidad en una interesante entrevista en la que, entre otros muchos temas, se mostró muy sincero al hablar sobre sus peticiones a José Ignacio Navarro en este mercado veraniego.

El técnico, que hace semanas pedía refuerzos, este miércoles ha querido ser más prudente y aunque ha reconocido la falta de efectivos, ha querido mostrar confianza. "Tenemos una plantilla corta aún pero queda un mes de mercado. Es la dualidad de siempre".

Esta falta de refuerzos a día de hoy le invitan a creer que, como ha sucedido durante su carrera, el equipo mejorará en la segunda vuelta porque "con trabajo se va creciendo. Buscamos dar una estructura, defender ante diversos sistemas...".

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La búsqueda de García Plaza

Para esto, García Plaza, tras vivir el "mes y medio más intenso de mi carrera", tenía claro que necesitaba cambiar bruscamente el plantel, por lo que ha reconocido que "queremos dar un cambio grande al equipo, no queremos salvarnos al final. Queremos otro estilo de jugador, de hacer las cosas… Manteniendo el bloque y creo que vamos super bien".

"Estamos en un momento de dificultad como club, lo tenemos claro, pero volverá. Estamos confundidos si vendemos que es este año. No sufrir es un paso adelante. Hemos tenido que vender para poder inscribir. Yo no vendo ese discurso, soy realista. Yo seré el primero que diga cuándo es el objetivo más alto, pero ahora mismo lo más importante es no padecer. Y para eso necesitamos a la gente y que se vea un equipo comprometido, y de eso me encargo yo", sentenciaba.