EL RB Leipzig presiona al Real Madrid con el regreso de Diomande

Juan Pérez 05 AGO 2026 - 11:49h.

Cuatro días después de ocultarlo por una lesión, el extremo vuelve a los entrenamientos

El once ideal de José Mourinho para el Real Madrid en la 26/27: incógnita con Rodri, Diomande y Vinicius

Compartir







El regreso de Yan Diomande al primer plano en el RB Leipzig es un giro significativo de los acontecimientos en plena negociación por el Real Madrid por uno de los traspasos más caros en la historia del club blanco. A pesar de que el fichaje parece estar en un estado muy avanzado, la aparición del jugador y la repercusión que le da el club alemán forman parte de un movimiento más de presión ante los ojos del mundo fútbol.

La salida de Diomande del grupo hace cuatro días en el Leipzig generó un terremoto sobre su inminente salida, pero lo que parecía un parche oculto en una supuesta lesión ahora deja un capítulo más en la historia. Los problemas nunca se aclararon, y es que el propio Martin Demichelis aclaró que no viajaba a Austria con el grupo porque estaba enfermo, pero en esa decisión donde muchos imaginaban la oficialidad de su salida, ahora hay un nuevo giro.

Las redes sociales del RB Leipzig han aprovechado la mañana de este miércoles 5 de agosto para confirmar que Yan Diomande ha viajado a Austria para entrar en el bloque, una forma de subrayar de la forma más exagerada que todavía es jugador del club del este de Alemania. Con dos publicaciones en apenas unos minutos, la publicación del jugador saliendo de la concentración incluso antes de pisar el césped parece una declaración de intenciones para posicionar el estado ante los múltiples rumores de un traspaso inmediato.

Desde alemanie el periodista Philipp Hinze, de SkySports, afirma que este gesto no cambia ni un milímetro las negociaciones con el Real Madrid ya que están en una etapa muy avanzada. Lejos de tener una explicación de su enfermedad porque el club solo ha hablado de una infección, el periodista afirma además que el paquete total del jugador según la información superará significativamente los 120 millones de euros. La realidad es que, con o sin problemas en estos últimos días, Yan Diomande debe mantenerse en un buen estado físico para la próxima temporada por lo que el entrenamiento con el grupo es fundamental.