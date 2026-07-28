El Leipzig sigue a lo suyo con Diomande entre los rumores de su fichaje por el Real Madrid

Celia Pérez 28 JUL 2026 - 11:15h.

El internacional se ha incorporado a la pretemporada de su equipo

Roberto Gómez, indignado con el fichaje de Diomande por el Real Madrid: "Al que hay que fichar es a su agente"

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Yan Diomande se ha convertido en un de los grandes nombres propios de los últimos días. Con su fichaje prácticamente hecho por el Real Madrid, y por el que el conjunto blanco pagará 120 millones de euros, cada movimiento del costamarfileño está bajo la lupa. Todo apunta que se hará oficial próximamente, aunque mientras tanto él sigue con su vida y se ha unido al conjunto alemán.

Este mismo lunes el internacional marfileño se ha unido a la disciplina deportiva de su club, después de sus vacaciones tras haber participado en el Mundial organizado por México, Canadá y Estados Unidos, en un momento en el que se especula con su fichaje por el Real Madrid. Según informó el Leipzig en su cuenta de X, Diomande formó parte del último grupo de jugadores que disputaron el Mundial con sus respectivas selecciones que este lunes pasaron reconocimiento médico tras la pausa estival.

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El club alemán también publicó en redes una imagen del jugador marfileño, que tiene contrato con la entidad hasta 2030, para mostrar la vuelta del jugador al club, que ya se prepara para la Bundesliga que comenzará el próximo 28 de agosto. El regreso del joven extremo, de 19 años, se produce después de haber señalado el jugador que quiere salir del Leipzig este verano, según publicó el diario Bild, que apuntó que el "destino soñado" por el marfileño es el Real Madrid, con el que, de acuerdo con ese periódico, el futbolista ya "tendría un acuerdo hasta 2031".

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Mientras tanto el Real Madrid sigue adelante con su pretemporada aún sin varios de los internacionales que han participado en el Mundial, mientras continúa perfilando una plantilla en la que se prevén nuevas incorporaciones, entre ellas las de Yan Diomande, y que disputará varios amistosos antes de su estreno liguero esta temporada.