Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 10:37h.

El ahora analista arbitral desliza la estrategia futura con la IA

Dónde ver en televisión los partidos de la jornada 1 de LALIGA EA Sports: fechas y horarios

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El balón vuelve a rodar en nuestro fútbol y los focos recaen sobre los equipos participantes en LALIGA. Los aficionados se vuelven a ilusionar por los nuevos fichajes y confían en un año exitoso para los suyos, y aunque no deben ni quieren ser protagonistas, los árbitros también están presentes en las conversaciones veraniegas.

Vuelve la emoción y el disfrute, pero también la polémica. Sin embargo, en las horas previas al inicio de la temporada 2026/27 en la élite nacional, Iturralde González clama por un cambio arbitral importante ya confirmado para la presente campaña... e incluso pone en aviso a los aficionados por otra modificación futura con la Inteligencia Artificial como protagonista.

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Iturralde clama por un cambio arbitral en España y avisa por el futuro

En su última intervención en El Larguero de la Cadena SER, el ahora analista arbitral confirma que será la IA la encargada de elegir las jugadas polémicas a analizar en cada jornada: "Pero a ver, vamos a centrarnos un poquito. La Inteligencia Artificial ni es inteligencia ni es artificial. No es inteligencia en los términos que tenemos nosotros por la inteligencia humana, no piensa. La Inteligencia Artificial tiene un sesgo desde el principio, que es que creemos que es la panacea. La IA tiene el sesgo del que mete los datos; el que mete los datos es el que te va a dar o el que quiere llegar a la respuesta dependiendo de los datos que yo meto. Esto es muy peligroso".

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'Itu' no se queda ahí y avisa por un cambio mucho más importante que está tomando forma: "Ahora la IA, que la quieren usar también para designaciones, es la Inteligencia Artificial que usa LALIGA. Es decir, otra competencia más que le quitan al CTA para que LALIGA, la que decía hace un año, 'no, es que los árbitros tienen que ser más independientes'... no se lo creen ni ellos. Lo que quieren es más poder hacia los árbitros".

Por último, el que fuera árbitro profesional criticó la retirada de competencias a sus excompañeros: "Cuando hablamos de IA, vamos a sentar las bases. Tiene un sesgo humano y el que mete los datos va a ser LALIGA, por lo tanto, el que mete los datos podrá decidir hacia donde lleva a la IA tanto como para elegir jugadas como para elegir árbitros para determinados partidos. Estamos entrando en un proceso muy peligroso, la RFEF cada vez hace más dejaciones de funciones a favor de LALIGA y LALIGA ha conseguido meter su IA en las jugadas y lo conseguirá en las designaciones. Por cuatro duros que le ha dado LALIGA, el sindicato amarillo de los árbitros va a dejar meter las cámaras en los vestuarios. Es decir, cada vez tienen más poder los que decían que el arbitraje tenía que ser independiente".