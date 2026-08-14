Edin Terzic termina la pretemporada con derrota y un problema sin corregir en el Athletic

Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 22:59h.

Derrota por la mínima ante la Atalanta

Edin Terzic especifica cuántos jugadores desea en su plantilla en pleno mercado de fichajes: "Una cantidad mayor"

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El Athletic Club cayó derrotado en su último encuentro preparatorio de cara a la inminente temporada. El próximo choque rojiblanco ya será en competición oficial ante el Sevilla FC en San Mamés y Edin Terzic tiene trabajo por delante. El equipo de los leones volvió a sufrir por los costados y los laterales quedaron señalados en el tanto de la Atalanta.

Zalewski fue el verdugo del Athletic en la última prueba estival. De este modo, el equipo de Edin Terzic llegará al debut en LALIGA EA Sports con dos derrotas consecutivas ante la citada Atalanta y el Olympique de Marsella.

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Cuatro fichajes más uno en el Athletic Club

A través de un comunicado oficial en la previa del encuentro, el club bilbaíno informó de los últimos cambios en su plantilla: "Álex Padilla, Alejandro Rego, Hugo Rincón y Beñat Gerenabarrena serán cuatro de las novedades del Athletic Club para la temporada 2026/27. Los cuatro futbolistas contarán con ficha y dorsal del primer equipo en la nueva campaña.

Padilla y Rego tras estar ya en el primer equipo la temporada pasada pasan a tener dorsal, mientras que Rincón y Gerenabarrena regresan al Athletic tras jugar cedidos la pasada temporada. Los cuatro pasan a integrarse en la nómina del primer equipo rojiblanco de cara al nuevo curso.

Asimismo, Peio Canales (que aún es sub23) también será jugador del primer equipo y contará con dorsal del Bilbao Athletic".