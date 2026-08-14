Pablo Sánchez 14 AGO 2026 - 09:14h.

Piden reivindicar Euskadi en el homenaje del Athletic a los campeones con España en San Mamés

Desea que llegue el estreno liguero ante el Sevilla en San Mamés

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El Athletic Club afronta los últimos días de la pretemporada con un último amistoso este viernes frente a la Atalanta. Después de este test llega la hora de la verdad ante el Sevilla en San Mamés. Edin Terzic lleva varias semanas de trabajo a sus espaldas con una plantilla que ha ido sufriendo cambios según avanzaba el verano. Las salidas han marcado el periodo estival hasta dejar la plantilla del técnico germano en 26 jugadores.

Una cifra que el míster entró a valorar durante una entrevista en Kirolak, de la EITB. Terzic se pronunció al respecto para explicar todo el trabajo que realiza durante el verano con plantillas tan largas de cara a las múltiples competiciones que se avecinan. El alemán incluso añadió que, para su gusto, un vestuario de 30 jugadores sería lo ideal.

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"Si juegas Europa como lo ha hecho el Athletic en los ultimos años, en Champions o Europa League, estás construyendo un equipo para múltiples categorías y no firmas jugadores solo para estas competiciones, los firmas para contratos largos. Para ser sincero, mi cantidad es incluso mayor, en mi lista había más de 30 jugadores, listos y preparados para jugar. Lo tratamos de realizar empezando más temprano, teniendo más amistosos y preparando al equipo para estar listo para competir. Es un reto para el entrenador", comentó al respecto.

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Los encantos del Athletic

Si algo ha podido palpar Terzic desde su llegada es el calor humano que se respira en todos los estamentos del club. Esta es una de las cosas que más valora el míster por parte de todas las personas que componen al Athletic.

"Ya había oido hablar de ello antes de empezar pero ahora lo siento. Es realmente un grupo de personas, no solo en el vestuario, fuera de él. En Lezama, en la cantera, los trabajadores y por supuesto los jugadores. Tienen una muy buena actitud hacia el trabajador y en el día a día se disfruta".