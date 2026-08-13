El Athletic descarta una salida y Edin Terzic explica el plan a seguir

Pablo Sánchez 13 AGO 2026 - 13:14h.

Nuevo plan a seguir con una perla de Lezama

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El Athletic Club ultima tareas antes del estreno de Edin Terzic al frente del equipo en LALIGA EA SPORTS. Atrás va quedando ya un verano cargado de cambios, de novedades y de salidas, muchas de ellas desde el filial. Durante todo este tiempo se han tomado decisiones importantes que afectan a la plantilla. Algunos han dicho adiós -bien a préstamo o bien traspasados- y otros contarán con un rol especial dentro del club. Es el caso de Selton Sánchez.

El canterano, una de las grandes perlas de Lezama, estaba también señalado para salir del Athletic en este mercado estival para seguir creciendo. Muchos equipos se habían interesado en su fichaje, aunque finalmente el club rojiblanco ha tomado una decisión definitiva. Según informa Javier Beltrán en As, Selton se quedará en la entidad. Edin Terzic y la dirección deportiva entienden que lo mejor para su desarrollo es estar entre el filial y el primer equipo.

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Tendrá la posibilidad de ayudar al Bilbao Athletic y también de entrenar y acumular minutos en la élite con los mayores. De esta forma, el mediocentro de 19 años tendrá la oportunidad de dar un salto más en su carrera de la mano del club que le vio crecer.

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Primer entrenamiento de Unai Vencedor con Terzic

La presencia por primera vez con el grupo de Unai Vencedor, que no contaba para Edin Terzic y hasta ahora se había ejercitado en solitario fuera de Lezama, ha sido la principal novedad en el entrenamiento dirigido este miércoles por el entrenador alemán en las instalaciones de Lezama.

Vencedor, con contrato hasta 2027, tenía permiso del club bilbaíno para trabajar por su cuenta mientras se buscaba una salida del equipo, al no contar para el nuevo técnico después de haber sido cedido en las tres últimas temporadas al Eibar (2023-24, 40 partidos), el Racing de Santander (2024-25, 41 encuentros) y el Levante (2025-26, 19 partidos).

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El centrocampista bilbaíno pasó el martes las pruebas médicas en Lezama y unas horas después ha tomado parte en una sesión en la que también ha trabajado Yuri Berchiche tras su ausencia del martes.

Quien no se ha ejercitado en el exterior ha sido, una jornada más, Dani Vivian. El central internacional se recupera de la lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha que le afecta prácticamente desde comienzo de la pretemporada y que le ha impedido jugar en los siete amistosos de preparación.