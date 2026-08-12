Celia Pérez 12 AGO 2026 - 10:24h.

El mediocentro no entra en los planes de Terzic

Qué cantidad deja Julen Agirrezabala en el Athletic con su traspaso al Racing

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Tras la salida de Mikel Vesga y de Julen Agirrezabala, el Athletic Club sigue pendiente de la operación salida con el nombre de Unai Vencedor marcado en rojo. El mediocentro no entra en los planes de Edin Terzic y en Ibaigane le buscan una salida. Después de una cesión en el Levante, aún le queda un año por delante, pero en el club no cuentan con él y tratan de buscarle un acomodo para la próxima temporada.

Precisamente este miércoles el jugador ha entrenado por primera vez a las órdenes de Terzic una vez pasadas las pruebas médicas. De momento será así a la espera de resolver su futuro. Y es que, según cuenta el diario AS, la salida de Unai está encallada. Cuenta con el interés de un buen número de clubes en Segunda división, como es el Real Oviedo de Julián Calero, pero su intención es tratar de convencer a un Primera. Por el momento también ha rechazado las ofertas que le han llegado del extranjero y su futuro sigue siendo una incógnita.

El mercado de fichajes afronta unas semanas decisivas y tanto el club como el jugador no podrán demorarse mucho más para buscar una solución a su situación. Mikel González tiene que resolver su situación con el recuerdo del pasado año, cuando el jugador esperó hasta el último día de ventana veraniega para marcharse al Levante.

Mientras tanto a los que sí ha conseguido encontrar encaje son a Julen Agirrezabala, recientemente traspasado al Racing de Santander, y a Mikel Vesga, que hace ya unas semanas que se marchó traspasado a la UD Almería poniendo fin a más de una década en el conjunto bilbaíno. Además no se descarta que se pueda dar alguna salida más en el centro del campo. La gran incógnita en el mercado rojiblanco la protagoniza ese segundo centrocampista que apunta a salir. El overbooking es real y activos como Gerenabarrena o Selton podrían ser los elegidos por el técnico