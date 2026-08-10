Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 12:45h.

El mercado de fichajes de la Real Sociedad facilita una decisión de futuro con Jon Martín que Matarazzo acepta

Ya están acordadas las condiciones de su vuelta a Anoeta

Compartir







La Real Sociedad trabaja en la vuelta de Nayef Aguerd. Las negociaciones avanzan a buen ritmo y el marroquí se ha posicionado como el principal candidato tras rechazar otras opciones de mercado. El zaguero, mientras tanto, sigue trabajando con el Olympique de Marsella a la espera de que cristalice la operación. Sin embargo, este pasado fin de semana no tuvo ni un minuto en el amistoso de su equipo ante el Athletic.

Sobre ello se pronunció en rueda de prensa su técnico Bruno Genesio. El míster asegura que Nayef sigue recuperándose de su última lesión, pero curiosamente añadió que ese no era el motivo de su ausencia en el amistoso de pretemporada. Todo ello, con su posible vuelta a la Real Sociedad de por medio.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad elige al delantero comodín y lanza la primera oferta por su fichaje

"No creo que se haya ido todavía, aún se está discutiendo, pero esa no es mi responsabilidad. Cuento con él, lo conozco bien, sé que es un jugador que puede aportarnos mucho, pero hay otros factores a considerar. Por ahora, nada es oficial. Su rehabilitación va bastante bien, pero no necesariamente está listo para jugar hoy. Pero esa no es la razón por la que no estuvo aquí", comentó.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad lo tiene como opción favorita para reforzar la defensa de Matarazzo y ya está en negociaciones por él

Factores a favor de la salida de Nayef Aguerd

La Real Sociedad ha pisado el acelerador para cerrar el fichaje de Nayef Aguerd. Un par de factores juegan a favor de su regreso. El primero de ellos es la posibilidad de volver a la que fue su casa y hacerlo con el atractivo de jugar en Europa. Por otro lado, el Olympique de Marsella pasa por una crítica situación económica, por lo que cerrar salidas se ha convertido casi en una obligación para el conjunto francés.

En estos momentos, la opción que se baraja es una cesión por cuatro millones de euros y una opción de compra de otros once kilos.