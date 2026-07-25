Edin Terzic sube la exigencia del Athletic y Yuri frena la venganza de Adu Ares y Javi Martón

Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 21:49h.

Guruzeta y Yuri anotaron los goles del Athletic en el 2-2 ante el Eibar

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El Athletic Club evitó sobre la hora la primera derrota de Edin Terzic en esta pretemporada con un gol de Yuri Berchiche para el 2-2 final ante el Eibar en un partido marcado por la lluvia. Los armeros elevaron el nivel después de los primeros choques bilbaínos ante clubes de menor categoría y estuvieron a punto de llevarse el triunfo con goles de exrojiblancos como Malcom Adu Ares y Javi Martón.

Después de ganar al Derio (0-3), al Leioa (0-11) y al Sestao River (0-2), el conjunto zurigorri se dio cuenta pronto de la mayor categoría de su rival con el tanto de Adu Ares, que sorprendió a Padilla. Gorka Guruzeta colocó la igualada en el ecuador de la primera mitad con un buen movimiento dentro del área para sumar el quinto tanto de la pretemporada.

Pocos minutos después, otro ex del Athletic como Javi Martón también consiguió anotar frente a los leones con un disparo de cabeza para llegar con 2-1 para el Eibar al descanso. En la segunda mitad, ya con un carrusel de cambios y sin la lluvia, los de Terzic mejoraron y terminaron consiguiendo el empate en el minuto 91 con un zurdazo de Yuri tras una falta que le tocó en corto Peio Canales.

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Ficha técnica del Athletic-Eibar

2.- Athletic Club: Padilla (Santos, m.63); Areso (Hugo Rincón, m.63), Yeray (Ruiz de Galarreta, m.63), Monreal, Adama (Yuri, m.63); Rego, Jauregizar (Gere, m.63); Navarro (Selton, m.63), Sancet (Canales, m.63), Johaneko (Gift, m.63); y Guruzeta (Hierro, m.46).

2.- SD Eibar: Magunagoitia (Bermejo, m.46); Álvaro Rodríguez (Cubero, m.46), Korta (Lumbreras, m.73), Arbilla (Arana, m.46), Imanol (Sarasketa, m.16); Sergio Álvarez (Carrasco, m.46), Aleix Garrido (Mada, m.46); Adu Ares (Asenjo, m.46), Magunazelaia (Pejiño, m.46), Eric (Hugo García, m.46); y Martón (Bautista, m.46).

Goles: 0-1, m.4: Adu Ares. 1-1, m.25. Guruzeta. 1-2, m.33: Martón. 2-2, m.91: Yuri.

Árbitro: Ekaitz García Arriola (Comité vasco). Mostró tarjetas amarillas a Rego (m.18) y a Arana (m.82).

Incidencias: Cuarto partido de pretemporada del Athletic, segundo del Eibar, disputado en el campo de Gazituaga de la localidad vizcaína de Zamudio.