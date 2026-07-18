El Athletic le mete 11 goles al Leioa con hat-trick de Guruzeta y Asier Hierro sumando ante Terzic

Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 22:26h.

El Athletic arrasa en su segundo compromiso de pretemporada

Debate en las redes tras el mensaje del Athletic a sus internacionales sin nombrar a España: "Haciendo malabares"

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El Athletic Club ha disputado este sábado su segundo compromiso de pretemporada a las órdenes de Edin Terzic y se ha pegado un festín de goles ante el Leioa, de Tercera RFEF, con un ¡0-11! Los rojiblancos han arrasado al cuadro vizcaíno en el que Gorka Guruzeta ha anotado un hat-trick y Asier Hierro ha aprovechado la oportunidad recibida por la lesión de Maroan Sannadi.

El delantero del filial se ha incorporado estos días a la disciplina del primer equipo y ha respondido con dos goles con los que pedirle un sitio a Terzic de cara a la temporada que arranca de forma oficial en un mes. Robert Navarro y Álvaro Djaló también han marcado un doblete por cabeza para completar una goleada que han cerrado Álex Berenguer y el tanto del local Artola en propia portería.

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Edin Terzic encaraba el encuentro con las ausencias por lesión de Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Nico Serrano y Maroan Sannadi, además de los internacionales. Iñaki Williams será el primero en incorporarse tras caer en dieciseisavos con Ghana mientras que aún tardarán más los tres hombres que disputarán este domingo la final del Mundial con España, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams.

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Ficha del Leioa-Athletic con los dos onces de Edin Terzic

0 - SD Leioa: Crespo, Paul Gutiérrez, Aner Gómez, Agirrebengoa, Torres, Montero, Arroyo, Diego Ruiz, Bidaurrazaga, Grande y Etxebarria. En la segunda parte jugaron Eizagirre, Arraras, Artola, San Pedro, Arostegi, Madariaga, Lizaso, Vivanco, Escudero, Hugo Fernández y Alex Pérez.

11 - Athletic Club: Padilla; Areso, Yeray, Monreal, Jonaheko; Rego, Gerenabarrena, Sancet; Djaló, Guruzeta y Navarro. En la segunda parte jugaron Santos; Hugo Rincón, Paredes, Monreal, Adama; Jauregizar, Canales, Selton; Gift, Hierro y Berenguer.

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Goles: 0-1, m.7 Navarro. 0-2, m.10: Djaló. 0-3, m.17: Guruzeta. 0-4, m.19: Guruzeta. 0-5, m.25: Djaló. 0-6, m.31: Navarro. 0-7, m.41: Guruzeta. 0-8, m.60: Berenguer. 0-9, m.81: Artola, en propia puerta. 0-10, m.83: Hierro. 0-11, m.90: Hierro.

Árbitro: Iñigo Pérez Ansoleaga (Comité vasco).

Incidencias: Segundo partido de pretemporada del Athletic disputado en el campo José Ignacio Azkueta de la localidad vizcaína de Leioa con unos 1.500 aficionados en las gradas.