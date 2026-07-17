Pablo Sánchez 17 JUL 2026 - 20:41h.

Iñaki Williams desvela las "mentiras" del caso Nico Williams y cómo su hermano rechazó al Barça

Unai Simón, Nico Williams, Laporte y Luis de la Fuente, protagonistas

Compartir







La final del Mundial entre España y Argentina se acerca y no se habla de otra cosa. Los mensajes de ánimo llegan desde todos los rincones, también por parte de los diferentes clubes de LALIGA EA SPORTS a través de sus redes sociales. El pasado jueves lo hizo el Sevilla en referencia a Luis de la Fuente y a Lionel Scaloni y ahora ha sido el Athletic el que se ha pronunciado en su perfil de X.

Lo hizo refiriéndose a los internacionales de España que juegan o que han pasado por el club. En este caso, Nico Williams, Aymeric Laporte, Unai Simón y Luis de la Fuente. Cada uno, en sus funciones, está siendo importante en el torneo y está paseando el nombre del cuadro athleticzale por Estados Unidos, México, Canadá y todo el mundo. Sin embargo, un detalle generó debate en forma de respuestas a dicho mensaje. El conjunto rojiblanco hizo referencia al club, a Lezama y a los valores de su filosofía. Sin embargo, no nombró a España y eso provocó mensajes de diferente índole.

"Unai Simón, Nico Williams, Aymeric Laporte y Luis de la Fuente. A los cuatro os une el Athletic Club. Lleváis el nombre y los valores de un club único en el mundo a lo más alto, a la final de un Mundial. Sea cual sea el destino, siempre hay un origen, una familia, un hogar. Lezama-New York-Lezama", comentó el Athletic en su cuenta de X.

Las respuestas en las redes

Las palabras del Athletic generaron debate al no pronunciarse sobre España en su mensaje. Unas declaraciones que provocaron respuestas como las que recopilamos a continuación: