Pablo Sánchez 16 JUL 2026 - 18:24h.

Manu Carreño sitúa a la Selección de Luis de la Fuente en lo más alto: “El partido más redondo de la historia”

Ambos tuvieron pasado en el conjunto rojiblanco

Compartir







La final del Mundial del próximo domingo entre España y Argentina acapara las miradas de todo el planeta. El mundo entero cuenta los días y las horas para que eche a rodar el balón en Nueva York y conocer si la selección española consigue su segunda estrella o si el combinado argentino le regala a Messi un nuevo campeonato antes de su retirada de la selección. Los clubes tampoco pierden de vista el partidazo que se avecina y el Sevilla ha lanzado un guiño a ambos seleccionadores con pasado en la casa rojiblanca.

Tanto Luis de la Fuente como Lionel Scaloni, los dos técnicos que se sentarán en los banquillos de la final el próximo domingo, pasaron por el Sevilla. El riojano estuvo a cargo del equipo juvenil hace ahora 25 años, mientras que el seleccionador argentino fue ayudante de Sampaoli durante su etapa en el Sánchez-Pizjuán.

PUEDE INTERESARTE Lamine Yamal vs Leo Messi: la joya de España reta a la leyenda del fútbol por el Mundial

Ahora, a escasos tres días de la gran final, el Sevilla quiso tener un bonito gesto con ambos entrenadores y publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado de dos imágenes suyas cuando entrenaron en Nervión. "Del banquillo del Sevilla a disputar una final del Mundial. Luis de la Fuente y Lionel Scaloni", expresó el club en su perfil de X.

La igualdad marca los duelos España - Argentina

España y Argentina, que jugarán este domingo en Nueva York la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mantienen una igualdad total en sus enfrentamientos, seis victorias para cada una y dos empates, pero el único partido de competición oficial entre ellas, jugado en el Mundial de Inglaterra 1966, cayó del lado argentino.

La final del domingo se convierte así en la auténtica Finalissima, un duelo entre los vigentes campeones de Europa y América previsto para marzo pasado que no llegó a disputarse.