La renovación de Fernando Alonso va por buen camino y la nueva F1 ya cumple uno de sus requisitos

Alberto Cercós García 16 JUL 2026 - 16:38h.

Fernando Alonso debe decidir dentro de poco qué hacer con su futuro: renovar o decir adiós

Fernando Alonso y Max Verstappen avisan antes de Spa: el circuito que pondrá al límite a la nueva Fórmula 1

Compartir







El futuro de Fernando Alonso más allá de 2026 sigue siendo una de las grandes incógnitas del mercado de la Fórmula 1, aunque en Aston Martin cada vez reina un mayor optimismo respecto a su continuidad. El asturiano ha reconocido en varias ocasiones que la decisión dependerá de varios factores, entre ellos las sensaciones que le transmita el nuevo reglamento técnico que ha estrenado la categoría este año. A sus 44 años y convertido recientemente en padre, Alonso también sopesa cuánto tiempo quiere seguir compitiendo al máximo nivel, consciente de que el calendario y la exigencia física son cada vez mayores. Sin embargo, hay una idea que nunca ha cambiado: no quiere poner fin a su carrera sin haber conseguido una victoria con Aston Martin, el proyecto en el que más ha confiado durante los últimos años.

Las dudas del bicampeón siempre han girado alrededor de las prestaciones del AMR26 y, sobre todo, del rumbo que tomaría la Fórmula 1 con la nueva normativa. Alonso llegó a admitir hace unos meses que necesitaba seguir disfrutando al volante para plantearse una renovación, ya que no quería prolongar su carrera únicamente por inercia. En paralelo, Aston Martin continúa trabajando para consolidarse como una referencia técnica en esta nueva era, convencido de que dispone de las herramientas necesarias para luchar por objetivos mucho más ambiciosos a medio plazo. Ese crecimiento deportivo es otro de los argumentos que alimentan la confianza del equipo en poder convencer al español para extender su contrato.

¿Fernando Alonso ha recuperado la ilusión?

Las declaraciones de Alonso este jueves en Spa-Francorchamps invitan precisamente al optimismo. "Ya no quiero ser negativo. Es divertido conducir estos coches. Cuando bajo la visera no noto nada nuevo en las reglas. Sólo estoy luchando contra el coche de al lado. Si estuviera solo en la pista no disfrutaría mucho. Los coches antiguos son mejores, pero en casa tengo coches antiguos. En mi museo también, y puedo probar otros de vez en cuando", explicó entre sonrisas.

Un mensaje que supone un cambio importante respecto a sus reservas iniciales y que, en la práctica, cumple uno de los requisitos que él mismo había fijado para seguir en la Fórmula 1: volver a disfrutar pilotando. Con ese obstáculo prácticamente despejado, y con Aston Martin convencido de que todavía puede ofrecerle un coche ganador, la renovación del español parece avanzar por el camino adecuado.