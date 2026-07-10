Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizan el primer pique en el Madring

Alberto Cercós García 10 JUL 2026 - 18:13h.

Ferrari ya ha probado de primera mano el nuevo Madring, que en septiembre debutará en la Fórmula 1

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El nuevo circuito de Madring ya ha vivido su primer pique entre pilotos de Fórmula 1, aunque esta vez con mucho humor. Ferrari fue la encargada de inaugurar este pasado jueves el trazado madrileño durante un filming day con el SF-26, convirtiéndose en el primer equipo en rodar sobre el asfalto del escenario que albergará el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre de 2026. La Scuderia completó los 200 kilómetros permitidos por el reglamento para este tipo de jornadas promocionales, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton alternándose al volante del monoplaza para recopilar las primeras sensaciones de un circuito que continúa ultimando algunos detalles de sus infraestructuras, aunque ya cuenta con el asfaltado terminado y avanza en el proceso de homologación de la FIA.

Ferrari, en acción en el Madring

Ferrari quiso compartir con los aficionados algunos de los momentos más curiosos de la jornada a través de su cuenta oficial en 'X'. En uno de los vídeos publicados se aprecia un divertido duelo entre sus dos pilotos: Hamilton circula con el SF-26 mientras intenta adelantar a Leclerc, que conduce un coche de calle por el trazado madrileño. Al escuchar por radio el intento del británico, el monegasco responde entre risas con un contundente: "No me presiones", dejando una de las imágenes más simpáticas del estreno del circuito.

En otra de las publicaciones, el protagonismo es para Hamilton negociando la primera curva del Madring al volante del Ferrari, ofreciendo una espectacular perspectiva de uno de los puntos más emblemáticos del nuevo recorrido. Más allá de la anécdota, la jornada permitió a Ferrari convertirse en la primera escudería en descubrir sobre el terreno las características del Madring antes de que toda la parrilla afronte allí el histórico estreno del nuevo Gran Premio de España en septiembre.