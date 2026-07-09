Charles Leclerc y Ferrari ya ruedan en el Madring: para qué es esta primera toma de contacto

Alberto Cercós García 09 JUL 2026 - 11:42h.

Madring está de estreno, con Charles Leclerc y Ferrari rodando en el nuevo trazado español con un F1

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El Madring ya ha vivido su primer gran momento antes de su esperado debut en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 el próximo mes de septiembre. Charles Leclerc se ha convertido en el primer piloto en completar vueltas al nuevo circuito madrileño al volante de un monoplaza de F1, inaugurando oficialmente el trazado durante un filming day de Ferrari. La escudería italiana ha sido la elegida para estrenar el asfalto con el SF26, en una jornada en la que también está previsto que Lewis Hamilton tome el relevo del monegasco. Más allá de las imágenes promocionales, esta primera toma de contacto sirve para comprobar el estado del circuito y continuar afinando todos los detalles de una instalación que encara la recta final de su preparación.

El trazado ha experimentado una importante evolución en los últimos meses. Tras completar las principales fases de construcción, los trabajos se centran ahora en rematar escapatorias, protecciones, pianos, señalización y otros elementos necesarios para cumplir con las exigencias de la FIA antes de la homologación definitiva. Uno de los puntos que más expectación genera es La Monumental, la espectacular curva peraltada que aspira a convertirse en el icono del circuito y en uno de los rincones más reconocibles del calendario. El paso de un Fórmula 1 por esta zona permitirá a los responsables del proyecto obtener referencias visuales y técnicas sobre el comportamiento del monoplaza en un escenario diseñado para ofrecer un gran espectáculo.

Qué supone el filming day para Ferrari y para la F1

Aunque un filming day está limitado tanto en kilometraje como en objetivos deportivos, la presencia de Ferrari supone un espaldarazo para el Madring en plena cuenta atrás hacia su estreno mundialista. Leclerc ha tenido el honor de ser el primero en escribir una página de la historia del circuito, mientras que Hamilton también completará vueltas durante la jornada con el SF26. Las pruebas servirán para verificar el funcionamiento de diferentes procedimientos y recopilar información que ayude a pulir los últimos detalles antes de que, en septiembre, los veinte pilotos de la parrilla compitan por primera vez en el nuevo escenario de la Fórmula 1.