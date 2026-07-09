El padre de Yeremy Pino tiene ya seis tatuajes de su hijo y deja hueco para el de campeón del mundo

María Trigo 09 JUL 2026 - 12:38h.

Los muestra todos y explica cuáles son

Aumenta un 9% la probabilidad de España de ganar el Mundial , aunque no es la favorita: los ocho porcentajes

Compartir







Ver a tu hijo cumplir los sueños de tu vida no tiene precio. Llegar a ser futbolista profesional no es algo sencillo. Requiere de mucho sacrificio y esfuerzo no sólo por parte de ese niño que empieza casi desde que nació a darle patadas a un balón, sino de su familia, ese fiel compañero que nunca falla. Ese es el caso de Yeremy Jesús Pino Santos.

El futbolista canario se encuentra concentrado con España disputando su primer Mundial. Como no podía ser de otra forma, su familia lo acompaña en esta aventura. La Cadena Ser se cruzó con su padre, Carmelo Pino, y mantuvo una pequeña charla con él para que les mostrara todos los tatuaje que ya se ha hecho de su hijo.

Como se puede ver en el siguiente vídeo, Carmelo tiene seis tatuajes de Yeremy que repasan varios momentos históricos de su carrera deportiva: su debut, su pose de disparo, la Europa League que ganó con el Villarreal o el de la Nations League que ya logró con la Selección Española. Además, tiene muy claro que en caso de que España se haga con la Copa del Mundo, el hueco en el que se lo tatuaría sería el que tiene libre en su antebrazo derecho. "Ese va por aquí si Dios quiere", le comenta.

PUEDE INTERESARTE La ventaja de Francia y Marruecos sobre España y Bélgica para las semifinales del Mundial 2026

¿Cómo está Yeremy Pino?

Cabe recordar que el encuentro frente a Uruguay, el extremo español se hizo daño en la clavícula. Las pruebas médicas fueron mejor de lo esperado y está disponibla para Luis de la Fuente para el encuentro que el combinado nacional tiene que jugar este jueves en Los Ángeles contra Bélgica, a las 21.00 horas, de los cuartos de final del Mundial. No parece que vaya a ser titular, pues todo apunta a que el seleccionador volverá a repetir once, pero puede que tenga minutos.