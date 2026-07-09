María Trigo Sevilla, 09 JUL 2026 - 07:45h.

El lateral izquierdo lucirá el dorsal número 11 que acaba de dejar libre Cédric Bakambu

El Betis centra ahora sus esfuerzos en firmar al delantero

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Fran García se convirtió este martes en el segundo fichaje del Real Betis 26/27. La plantilla para disputar la Champions League va cogiendo forma y Manu Fajado ya ha fichado a Facundo Bernal y al lateral izquierdo madrileño, que lucirá el dorsal número 11 que acaba de dejar libre Cédric Bakambu. Las últimas horas de este último han sido frenéticas con el reconocimiento médico, la firma de su contrato que lo une a la entidad hasta 20230 y un breve saludo a sus nuevos compañeros.

Y es que poco antes de que la plantilla del Betis pusiera rumbo a Alemania para el primer stage de la pretemporada, Fran García estuvo en la ciudad deportiva y saludó a muchos de ellos. Como se puede ver en el vídeo que el club ha subido a sus redes sociales, uno a uno le van dando la bienvenida al Betis al defensor: Pablo Fornals, Pau López, Nelson Deossa, Marc Bartra, Héctor Bellerín, Rodrigo Riquelme, Ángel Ortiz... Uno a uno van saludando a su nuevo compañero al que también le gastan algunas bromas.

El Betis, Fran García y Juan Carlos Rivero

Aunque para broma uno de los vídeos que subió el Betis para anunciar el fichaje de Fran García. Se trata de uno en el que aparece el periodista Juan Carlos Rivero presentando el fichaje para terminar bromeando con un error al pronunciar su nombre y mencionar al cantante Manolo García.

"Hola, ¿cómo estáis? Un saludo muy cordial a todos los aficionados del Real Betis. Estoy muy contento del fichajazo que acabáis de hacer. Os va a venir muy bien. Un fichaje extraordinario, pues un chaval con una gran experiencia, acostumbrado a la presión y eso viene bien porque en el fútbol se pasa mal muchas veces. Muy contento de que hayáis fichado de lateral a este chico, Manolo García, ¿no? Manolo García, claro. ¿Manolo García no es el del El último de la fila?", termina diciendo entre bromas Juan Carlos Rivero mientras suena la canción de 'Pájaros de Barro'.

También eligió dorsal

Mientras Facundo Bernal se quedó el número 6 que dejó libre Sergi Altimira al irse al Sporting de Portugal, Fran García optó ya por elegir el 11 que liberó Bakambu. Cabe recordar que, a la espera de más salidas, también quedan libre el 9 del Chimy Ávila, el 12 de Ricardo Rodríguez, el 13 de Adrián San Miguel y el 14 de Sofyan Amrabat.